Усадьбу XVIII века оружейника Масолова отреставрировали в Тульской области

ТАСС, 9 июня. Ансамбль усадьбы Масоловых в тульской Дубне, который является объектом культурного наследия XVIII века регионального значения, отреставрирован к 500-летию Тульского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители - восстановили усадьбу. Мы начали прорабатывать этот проект в 2016 году. Когда я был здесь два года назад, до завершения работ было еще далеко. А сегодня мы видим полностью восстановленный объект", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Восстановление усадьбы стало возможным благодаря тому, что Дубна вошла в проект празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены, год спустя расчищен пруд. По данным пресс-службы правительства Тульской области, за 2017 и 2018 годы был благоустроен парк по программе "Народный бюджет". Главный дом, первый этаж которого выполнен из камня, второй - из дерева, отреставрировали в 2018 году по проекту 500-летия Тульского кремля.

В 2019 году были проведены масштабные работы по ремонту внутренних помещений главного дома и соседнего здания, а также благоустройству прилегающей территории. И только в текущем году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция. В ближайшее время планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную. Реставрация усадьбы Масоловых, которая считается визитной карточкой поселка, велась на федеральные, региональные и муниципальные средства, деньги промышленных предприятий региона, уточнили в пресс-службе.

Усадьба Мосоловых расположена на территории поселка Дубна и является жемчужиной русской дворянской культуры XVIII века. Принадлежала основателю чугунолитейного завода в поселке и оружейнику Алексею Масолову. Это единственный из трех домов, принадлежащих ему, и дошедших до наших дней, здания в Ялте и селе Протасово Дубенского района не сохранились. На территории расположен ЗАГС, парк с прудом, сосновый бор.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.