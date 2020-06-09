Мультфильмы российской студии Wizart появятся на платформах iTunes и Amazon

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские мультфильмы "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" покажут на территории Великобритании и Ирландии, их опубликуют, в частности, на онлайн-платформах iTunes и Amazon. Об этом объявила компания Wizart в рамках онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Как рассказали в пресс-службе "Роскино", которая занимается организацией онлайн-рынка, права на распространение картин в Великобритании приобрел один из ведущих британских дистрибьюторов Signature Entertainment.

"Мы рады возможности представить "Снежную Королеву: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" на территории Великобритании и Ирландии <…> Мы уверены, что зрители домашних онлайн-кинотеатров и развлекательных платформ будут очарованы персонажами "Волков и Овец". В то же время все желающие отправиться в кинотеатр, как только это станет возможным, смогут по достоинству оценить волшебные миры "Снежной Королевы", - сказала менеджер по закупкам Signature Entertainment Кэти Уилкинсон, чьи слова привели в пресс-службе.

Мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" появится на онлайн-платформах 10 августа, "Снежную Королеву: Зазеркалье" зрители увидят с 10 ноября.

Кроме того, компания Gravel Road Distribution Group займется релизом картины "Волки и Овцы: Ход Свиньей" на территории Африканского континента, мультфильмы студии "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Снежная Королева: Огонь и лед" покажут в Индии.