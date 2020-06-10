"Союзмультфильм" представит детективный сериал "Тайны медовой долины" в 2020 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьера мультсериала "Тайны медовой долины", созданного при участии писательницы Дарьи Донцовой, планируется в 2020 году. Об этом сообщила журналистам председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева накануне 84-летия со дня основания студии.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации. Как уточнили в пресс-службе студии, на данный момент в производстве "Союзмультфильма" на разных стадиях находятся восемь сериальных проектов, два полнометражных фильма, порядка 20 авторских картин.

"В этом году наших зрителей также ждут премьеры - на экраны выйдут созданный при участии писательницы Дарьи Донцовой детективный мультсериал "Тайны медовой долины", а также новые серии перезапуска легендарного "Ну, погоди!", - сказала Слащева.

Новая команда руководителей пришла на киностудию в 2017 году. За прошедшие три года, как отметила председатель правления, "Союзмультфильм" удалось вывести из убыточного положения, привлечь партнеров, запустить новые проекты и вернуть 90% прав на классические мультфильмы. "На данный момент портфель лицензиатов включает более 100 компаний, а общая выручка студии с 2017 года выросла более чем в два раза", - пояснили в пресс-службе.

Слащева отметила, что в период введения ограничительных мер из-за пандемии "Союзмультфильм" продолжал работать над своими проектами в удаленном режиме. За 2,5 месяца студия закончила производство 28 серий мультфильмов, в сети прошел фестиваль авторских короткометражек "Союзмульткарантин", зрителями которого стали более 400 тысяч человек.

"Кроме того, наши творческие группы подготовили 50 сценариев к новым эпизодам, а также в удаленном формате организовали озвучание персонажей - всего таким образом нам удалось записать голоса 33 актеров", - поделилась председатель правления.

О проектах студии

На данный момент "Союзмультфильм" завершил производство первого сезона нового "Простоквашино", премьера которого состоялась в 2018 году. Также студия занимается производством мультфильма "Оранжевая корова" о дружном семействе - маме, папе и двух телятах Бо и Зо, познавательного проекта для малышей "Пластилинки", многосерийной анимационной картины о толерантности "Зебра в клеточку". Все они выходят в эфиры телеканалов, большинство также публикуются на официальном YouTube-канале студии.

Также на YouTube "Союзмультфильма" можно увидеть проекты для подростковой аудитории. "Приключения Пети и Волка" рассказывают об обычном школьнике и его друге волке, который связывает мир людей с миром сказок. Сериал "Пиратская школа" посвящен приключениям учеников необычного образовательного учреждения на острове пиратов.

Все анимационные сериалы "Союзмультфильма" выпускаются при поддержке Минкультуры РФ. Мультфильмы "Оранжевая корова", "Пластилинки" и "Зебра в клеточку" создаются в партнерстве с компанией "Первый канал. Всемирная телесеть".