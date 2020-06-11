Бахрушинский музей откроется для посетителей с 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Театральный музей им. Бахрушина и все его филиалы открывают свои залы для публики с 16 июня. Первой премьерой музея после долгого перерыва станет вернисаж выставки "Дневники фронтовых бригад", сообщает пресс-служба музея в четверг.

С середины марта культурные учреждения в Москве были закрыты из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам).

"С 16 июня 2020 года Театральный музей им. Бахрушина и все его филиалы открывают свои залы для публики. Выход в офлайн обеспечен соблюдением предписанных норм и правил безопасности как для посетителей музея, так и его сотрудников. С учетом временного закрытия всех экспозиций и текущих выставок продлен срок проведения юбилейной выставки "Уланова" до 12 июля", - говорится в сообщении.

Первой премьерой музея после карантина станет вернисаж выставки "Дневники фронтовых бригад", созданной при поддержке фонда "История Отечества". Открытие запланировано на 23 июня в Театральной галерее Дома-музея Островского. Выставка приурочена к 75-летию Победы и посвящена подвигу советских артистов, вдохновлявших своим талантом героев-защитников нашей страны.

"Особый режим самоизоляции стал не только превентивной мерой против опасной болезни, но и испытанием нашей способности жить без общения с живым искусством. <...> Мир убедился, что настоящий театр - это публика и актеры в одном зале, а настоящий музей - это произведения искусства и публика в одном пространстве, только так и в таком живом энергетическом контакте. Вся наша онлайн-активность до этого была прелюдией в этой долгожданной встрече", - отметил генеральный директор музея Дмитрий Родионов, чьи слова приводят в пресс-службе.

Ранее в четверг были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся работы музеев. Посетители музея должны иметь при себе маски. Учреждениям рекомендуется обеспечить гостям возможность приобрести маску перед входом или на территории. Пункта про перчатки в документе нет. Роспотребнадзор рекомендует выдерживать в музее социальную дистанцию - 1,5-2 метра. Ради этого следует обеспечить как здание, так и отдельные помещения отдельными входами и выходами, а также исключить встречные потоки, в том числе на дорожках и аллеях музейных парков. Сотрудники музея должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для рук.