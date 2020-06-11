РАМТ приступит к постановке спектакля по новой пьесе Тома Стоппарда в 100-м сезоне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин начнет репетиции спектакля по пьесе известного британского драматурга Тома Стоппарда "Леопольдштадт" осенью в юбилейном сезоне театра. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Киселева.

"В 100-м сезоне ждем премьеры спектаклей Алексея Бородина: "Горе от ума" Грибоедова и "Душа моя Павел" Алексея Варламова. Худрук РАМТа также начнет репетиции спектакля по новой пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", - сказала она.

РАМТ много лет сотрудничает со Стоппардом, ранее на сцене театра были представлены спектакли по его пьесам "Берег утопии" и "Проблема". В новой пьесе драматург обращается к собственной биографии, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве, Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.

Также в новом сезоне зритель увидит спектакль по повести А. П. Чехова "Цветы запоздалые" в постановке Олега Долина. "На малых сценах ждем "Лысую певицу" Эжена Ионеско в постановке Екатерины Половцевой, а также премьерные спектакли из цикла "Повести Белкина" - "Выстрел" Егора Раввинского и "Барышню-крестьянку" Кирилла Вытоптова", - отметила пресс-атташе театра.

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99-й театральный сезон РАМТ завершит 13 июня. В этот день в 19:00 мск на YouTube-канале театра состоится показ спектакля "Как я стал идиотом" в постановке Владимира Богатырева. Это интеллектуальная комедия о поколении нулевых с элементами гротеска по роману Мартена Пажа. Роли в спектакле исполнили Александр Девятьяров, Анна Ковалева, Алексей Мишаков, Виталий Тимашков и другие артисты театра.

Театр запустил трансляции своих спектаклей в конце марта, за это время там было выложено почти 100 видеоверсий постановок. В том числе были показаны спектакли "Скупой", "Участь Электры", "Жизнь одна", "Вишневый сад", "Портрет", масштабная трилогия Тома Стоппарда "Берег утопии" и камерные спектакли "Как кот гулял, где ему вздумается" и "Почти взаправду". Также на канале появились уникальные фильмы, снятые к юбилеям театра, лекции и мероприятия образовательного проекта "Театр+" и мастерской детской драмы "10 минус". Просмотры всех проектов составили более 70 тыс.

По словам Киселевой, несмотря на режим самоизоляции, продолжалась работа над проектами к 100-летию театра, которое будет отмечаться в июле 2021 года. "При поддержке Фонда президентских грантов готовится большая интерактивная выставка в фойе, которая должна работать в течение всего юбилейного сезона. Завершается работа над изданиями, посвященными истории РАМТа и зданию на Театральной площади. Сценарий спектакля-экскурсии по историческому зданию, которому в 2021 году исполнится 200 лет, пишет драматург Юлия Поспелова", - поделилась она.