Зальцбургский фестиваль представит значительно сокращенную программу из-за пандемии

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Зальцбургский музыкальный фестиваль продемонстрирует в 2020 году гостям всего лишь две оперы, три театральных спектакля и 53 концерта. Значительно сокращенная программа стала результатом ограничений в Австрии, вызванных борьбой с распространением коронавируса.

Всего с 1 по 30 августа запланированы 110 показов спектаклей вместо привычных 200 и более.

Сокращенная программа

В 2020 году фестиваль празднует столетие, однако масштабные торжества были перенесены на 2021 год. В связи с этим организаторы музыкального форума разработали на это лето дежурную программу, чтобы соблюсти традицию ежегодного проведения фестиваля.

"В этом году у нас будет совершенно другой фестиваль. Мы проведем фестиваль со значительно меньшим количеством мероприятий, значительно меньшим количеством билетов и меньшим количеством зрителей. Но этот фестиваль будет отвечать всем требованиям безопасности", - пояснил художественный руководитель форума Маркус Хинтерхойзер.

Гостям фестиваля по шесть раз покажут оперу Рихарда Штрауса "Электра" в постановке режиссера Кшиштофа Варликовского и оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все" в постановке режиссера Кристофа Лоя. Кроме того, организаторы решили 29 раз показать три драматических спектакля: "Имярек" Гуго фон Гофмансталя, а также две мировые премьеры - "Зденек Адамец" по тексту австрийского лауреата Нобелевской премии по литературе 2019 года Петера Хандке и Everywoman Мило Рау.

Меры безопасности

На фестивале будут действовать строгие меры борьбы с распространением коронавируса. Гостям нужно будет носить защитные маски, зрителей будут рассаживать на расстоянии друг от друга, не будет антрактов и буфетов. Билеты будут продавать на имя гостя с обязательным предъявлением удостоверения личности, чтобы в случае вспышки коронавируса можно было отследить контакты зараженного.

Планируется выделить только 80 тыс. билетов вместо 230 тыс. Постановки пройдут на 8 сценах вместо 16.

Россию ждут в 2021 году

Австрийская сторона ожидала в 2020 году визита президента России Владимира Путина на празднование столетия Зальцбургского музыкального фестиваля. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен еще в 2019 году пригласил своего коллегу побывать на юбилее фестиваля. Путин тогда на немецком языке поблагодарил Ван дер Беллена за приглашение.

Изначально предполагалось, что российский лидер может посетить оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Она должна была состояться при поддержке австрийского нефтегазового концерна OMV и российской компании "Газпром". Оба концерна уже поддерживали проведение выставок "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Музее истории искусств в Вене в 2018 году во время визита Путина в Австрию и "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. Шедевры музейных коллекций" в Эрмитаже во время визита канцлера Австрии Себастьяна Курца в Россию.

Как сообщили организаторы фестиваля, опера "Борис Годунов" перенесена по организационным причинам на 2021 год. По информации корр. ТАСС, приезда российского лидера на этот показ ожидают теперь только в следующем году. "Исходим из того, что мероприятие с российским участием пройдет в следующем году", - отметил корреспонденту ТАСС источник, знакомый с организацией этого мероприятия.

Кроме того, в 2020 году на полях фестиваля ожидалось второе заседание российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Однако оно также было перенесено на 2021 год. Как пояснял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, подготовка и другие мероприятия "Сочинского диалога" будут продолжены осенью.

Символическое празднование

Зальцбургский фестиваль проходит каждое лето с 1920 года и традиционно является главным музыкальным событием в Австрии. В его программу входят концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.

В 2020 году музыкальный форум изначально должен был пройти с 18 июля по 30 августа. Его проведение было под угрозой срыва из-за пандемии.

Символическое празднование юбилея начнется 25 июля с открытия национальной выставки об истории фестиваля и музыкальном искусстве в Зальцбурге. Постановки юбилейной программы, которые не состоятся в 2020 году, перенесены на 2021 год.