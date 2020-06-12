Гендиректор Парижской оперы досрочно покинет свой пост

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Гендиректор Парижской национальной оперы Стефан Лисснер принял решение покинуть свой пост раньше окончания срока полномочий - в конце 2020 года. В интервью газете Le Monde он пояснил, что этого требует сложная финансовая ситуация, сложившаяся в оперном доме в связи с забастовкой против пенсионной реформы и введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.

67-летний Лисснер занимает должность главы парижского оперного дома с 2014 года. В прошлом году министерство культуры страны сообщило о том, что не планирует продлевать его контракт после июля 2021 года из-за достижения Лисснером пенсионного возраста. Новым гендиректором станет 46-летний Александр Неф, руководящий в настоящий момент Канадской оперой в Торонто.

"Вполне вероятно, что в конце 2020 года у Парижской оперы больше не будет оборотных средств. Серьезность экономической ситуации требует решительного и немедленного приятия мер, которые будут иметь значительные социальные последствия", - сказал Лисснер. Он отметил, что к концу текущего года бюджет Парижской оперы ожидает дефицит в €40 млн. "Я уже сократил программу на сезон 2020-2021 из-за ущерба, связанного с отменой спектаклей во время забастовки против пенсионной реформы. Продолжать действовать дальше я отказываюсь", - заявил Лисснер.

Он напомнил, что "с начала вступления его в должность во Франции произошла серия терактов в 2015 году, затем - социальные беспорядки, вызванные реформой трудового законодательства, акции протеста "желтых жилетов", забастовка против пенсионной реформы, а теперь - пандемия коронавируса". Все эти события, по его словам, делали неустойчивой работу оперы.

Лисснер напомнил, что "Парижская опера официально закрыта до 15 июля, но неизвестно, что будет дальше в связи с ограничениями, принятыми из-за санитарного кризиса". "Сейчас так много вопросов остаются без ответа. И это не говоря уже о том, что 80% артистов оперы - иностранцы, среди них 55% проживают за пределами Шенгенской зоны", - подчеркнул он.

Между тем пресс-служба оперы распространила в четверг сообщение о том, что реставрационные работы, которые были запланированы на 2021 год, начнутся уже в этом году в связи с действующими во Франции ограничениями на фоне эпидемии. Как ожидается, обновленная Опера Бастилии откроется 24 ноября. Парижане смогут увидеть на ее сцене балет "Баядерка" и оперу "Травиата". Дворец Гарнье, как ожидается, будет закрыт на реставрацию до конца декабря.

После того, как Лисснер покинет пост гендиректора Парижской оперы, он займет должность управляющего и художественного руководителя старейшего оперного театра Европы - "Сан-Карло" в Неаполе.