Московская консерватория вернется к прямым трансляциям концертов без зрителей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС. Московская консерватория им. П. И. Чайковского 14 июня возобновит прямые эфиры концертов без публики в зрительном зале. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба учебного заведения.

После запрета массовых мероприятий в середине марта Московская консерватория организовала онлайн-выступления без публики. В специальном проекте приняли участие Юрий Башмет, Николай Луганский, Даниил Крамер, солисты камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и другие известные музыканты. С введением режима самоизоляции консерватория была вынуждена транслировать архивные записи. В таком режиме был проведен традиционный фестиваль "Дню Победы посвящается...".

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского возобновляет прямые эфиры концертов без публики в рамках фестиваля "Московская консерватория - онлайн". Запуск новой серии состоится 14 июня в 19:00, в день рождения Николая Рубинштейна, выдающегося отечественного музыканта и деятеля, основателя и первого директора Московской консерватории", - сообщили в пресс-службе.

Трансляция концерта с участием профессора, декана фортепианного факультета Андрея Писарева, трубача Владислава Лаврика, пианиста Якова Кацнельсона, "Московского трио" в составе Александра Бондурянского (фортепиано), Владимира Иванова (скрипка), Михаила Уткина (виолончель) будет вестись на сайте консерватории, на портале и YouTube-канале телевидения Московской консерватории.

"Концерт пройдет с соблюдением всех мер санитарных предосторожностей и социальной дистанции в рассадке музыкантов, - подчеркнули в консерватории. - Хотя артисты играют в пустом зале, они чувствуют присутствие зрителей у экранов компьютеров и телефонов, им важны незримые аплодисменты, лайки и репосты".

Накануне в Министерстве культуры РФ сообщили, что направят в Роспотребнадзор предложения по возобновлению концертной деятельности не раньше августа.