Худрук Малого театра поблагодарил президента за поддержку российских театров

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин высказал слова благодарности президенту Владимиру Путину за оказание поддержки театрам страны.

"Мне хочется поблагодарить и правительство, и вас лично, Владимир Владимирович. Вы знаете, это старейший русский театр, через год нам будет 200 лет. У нас работают люди, которым далеко-далеко за 50 и за 80. Это любимые артисты, это огромнейшее поколение, - сказал он, принимая золотую звезду Героя Труда. - Я особенно благодарен коллективу и вам за [меры] поддержки, которые вы оказывали не только нам, но и многим другим [театрам]".

По словам Соломина, он был назначен художественным руководителем в 1988 году. "Все эти годы мы с уважением относимся к нашей родине и к той награде, я удостоен. Это награда всему нашему коллективу", - подчеркнул он. Он вспомнил, как Малый театр был сформирован группой артистов на фронтах Великой Отечественной войны, назвав их учителями сегодняшнего коллектива театра.

В рамках церемонии на Поклонной горе, приуроченной ко Дню России золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили также глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

После церемонии Путин общался с награжденными, кадры транслировались в эфире телеканала "Россия-24". Разговаривая с Соломиным, глава государства сказал: "Всем вашим коллегам передайте самые наилучшие пожелания и низкий поклон. Надеюсь, что сезон будет у вас хороший, несмотря на все сложности".