Московская консерватория проведет концерт к 185-летию со дня рождения Николая Рубинштейна

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Концерт-посвящение основателю Московской консерватории им. П. И. Чайковского, пианисту и дирижеру Николаю Рубинштейну (1835-1881) пройдет в воскресенье, в день 185-летия со дня его рождения, в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

"В программе концерта - сочинения Моцарта, Рахманинова и Чайковского, в том числе, его знаменитое трио "Памяти великого художника", которое композитор написал под впечатлением скоропостижной кончины Николая Рубинштейна - друга, покровителя, артиста, способствовавшего распространению творчества и славы Чайковского", - отметили в консерватории.

В камерном формате для интернет-зрителей выступят профессор, декан фортепианного факультета Андрей Писарев, трубач Владислав Лаврик, пианист Яков Кацнельсон, а также "Московское трио" в составе Александра Бондурянского (фортепиано), Владимира Иванова (скрипка), Михаила Уткина (виолончель). Трансляция начнется в 19:00 мск на сайте консерватории, на портале и YouTube-канале телевидения Московской консерватории.

В консерватории подчеркнули, что концерт пройдет с соблюдением всех мер санитарных предосторожностей и социальной дистанции в рассадке музыкантов.

Основатель консерватории

Николай Рубинштейн родился 14 июня 1835 года в Москве в небогатой купеческой семье. С четырех лет обучался игре на фортепиано под руководством матери и еще ребенком начал выступать в Москве и других города. В 1855 году окончил юридический факультет Императорского московского университета (сейчас Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), получив чин губернского секретаря. После этого непродолжительное время служил в канцелярии Московского гражданского губернатора.

В 1857 году, оставив карьеру чиновника, стал учителем музыки Московского сиротского института императора Николая I. В 1859 году возобновил концертную деятельность. Через год возглавил Русское музыкальное общество (РМО) в Москве и основал музыкальные классы РМО, преобразованные в 1866 году в Московскую консерваторию - высшее учебное профессиональное заведение для представителей всех сословий. До конца жизни Рубинштейн оставался ее директором и профессором фортепианного класса. Среди его учеников были Сергей Танеев (1856-1915) и Александр Зилоти (1863-1945), ставшие известными пианистами.

Рубинштейн также дирижировал симфоническими концертами РМО и внес значительный вклад в формирование русской дирижерской школы.

Маэстро сыграл важную роль в популяризации творчества своего современника Петра Чайковского. Среди исполненных им произведений композитора - первые четыре симфонии, Первая сюита, симфоническая поэма "Фатум", увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", симфоническая фантазия "Франческа да Римини", "Итальянское каприччио", Первый фортепианный концерт, опера "Евгений Онегин".

Рубинштейн умер 23 (11 по старому стилю) марта 1881 года в Париже на 46-м году жизни. Был погребен в Москве в некрополе Данилова монастыря. В 1931 году останки перезахоронены на столичном Новодевичьем кладбище.