"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу для горожан на третью неделю июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Онлайн-программу на третью неделю июня для горожан и гостей столицы приготовили "Московские сезоны". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цикла уличных городских мероприятий.

"На предстоящей неделе, с 15 по 21 июня, мы будем заниматься йогой, готовить вкусные блюда, в том числе, самый летний десерт - мороженое, и рисовать гуашью веселых лягушат. Самых творческих подписчиков точно порадует новый конкурс, в рамках которого Издательский Дом Мещерякова разыграет три экземпляра необычной новинки - "Главной книги мастера-фантазера", - говорится в сообщении.

Новая неделя на "Московских сезонах" начнется, как и всегда, с видеозарядки. Каждый будний день в 9:00 в соцсетях проекта будет публиковаться новое упражнение для домашней тренировки от йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяны Россман.

Продолжатся и самые любимые мастер-классы подписчиков "Сезонов" - кулинарные. Так, 16 июня все желающие смогут приготовить салат из помидоров с хрустящими баклажанами, а 18 июня - запеченную молодую капусту с сырным соусом и 20 июня - семгу с авокадо и соусом терияки. Начало этих занятий - в 13:00.

"20 июня в 12.00 занятие по художественной иллюстрации проведет для подписчиков "Сезонов" детская писательница и художница, автор популярной серии книг "Вовка с хвостиком" Аня Доброчасова", - говорится в сообщении.

О проекте

Проект правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: крупнейший в Европе рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", международные фестивали-конкурсы "Московская весна A Cappella" и "Цветочный Джем", фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", гастрономическая "Золотая осень" и многие другие яркие события.

Всего в рамках "Московских сезонов" уже организовано более 55 фестивалей и праздников.