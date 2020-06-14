Московский Театр классического балета дистанционно ставит спектакль "Шекспир, Шекспир"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва готовит новый спектакль "Шекспир, Шекспир", премьеру которого планируется показать в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы театра, уточнив, что работа над постановкой ведется дистанционно.

"Я работаю над спектаклем удаленно", - подтвердила художественный руководитель театра Наталия Касаткина. "Хотя мы и не можем репетировать на расстоянии, но созваниваемся с артистами, и я им рассказываю о роли и в драматургическом плане, и в плане хореографии. Мы вместе работаем уже много лет, и они меня понимают", - отметила Касаткина.

"Для нас артист - это второй наш соавтор, а третий соавтор - это публика, - продолжила она. - Конечно, жаль, что сегодня артисты не могут выступать и вынуждены делать фуэте у себя на кухне. Но они продолжают заниматься онлайн с педагогом, жизнь не стоит на месте, и мы не собираемся сдаваться! Обращаюсь ко всем: главное - берегите себя и своих близких".

По словам Касаткиной, новая постановка "Шекспир, Шекспир" будет состоять из трех частей. "Первая - это "Буря" на музыку Яна Сибелиуса. Во второй части - "Грустный вальс" Сибелиуса. И третья часть - это "Отелло" на музыку Антонина Дворжака", - приоткрыла замысел Касаткина.

"Мы хотим занять в этом спектакле всех наших звезд", - сказала она. "В первой части будет задействована в основном молодежь. Вторая часть готовится специально для нашей прима-балерины Екатерины Березиной и ее партнера Алексея Орлова. И, наконец, в "Отелло" будут заняты наши признанные звезды: Дездемона - Марина Ржанникова, Отелло - Артем Хорошилов, Яго - Николай Чевычелов", - перечислила худрук.

Она сообщила, что в следующем году Театр классического балета также поставит серию спектаклей в честь юбилея Владимира Василёва (1931-2017). В планах у Наталии Касаткиной - возобновить балеты "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова, "Петербургские сумерки" на музыку Петра Чайковского и "Чудесный мандарин" Белы Бартока. Ближайшие спектакли Театра классического балета запланированы на осень 2020 года: 6 октября труппа представит "Спящую красавицу", 7 октября - "Спартака", 23 ноября - "Дон Кихота", а 24 ноября - "Жизель"; все осенние показы пройдут в Государственном Кремлевском дворце.

О театре и его создателях

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания Московского академического хореографического училища более двадцати лет (с 1954 по 1976 год) была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1960-е годы Наталия Касаткина и ее супруг Владимир Василёв начали свою карьеру как балетмейстеры. Уже с самых первых постановок на сцене Большого театра они заявили о себе как яркие новаторы, в то же время имеющие в основе своего творчества великие классические традиции. Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи" на музыку Николая Каретникова, "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета.

Среди наиболее знаменитых работ Касаткиной и Василёва - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", премьера которого состоялась в Мариинском (тогда - имени Кирова) театре, масштабная трилогия Андрея Петрова о судьбах России - опера "Петр Первый", вокально-хореографическая поэма "Пушкин" и опера-феерия "Маяковский начинается", которые также были поставлены на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василёв были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Приход новых руководителей принципиально изменил творческое направление коллектива, который, сохранив свою динамичность и мобильность, из концертного ансамбля превратился в полноценный балетный театр. Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василёва, среди которых "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Волшебный камзол" Николая Каретникова, "Поцелуй Феи" и "Жар-Птица" Игоря Стравинского, "Спартак" Арама Хачатуряна. Яркой страницей российского балета стали осуществленные Касаткиной и Василёвым редакции произведений мировой и русской классики.

В постановках балетмейстеров участвовали выдающиеся мастера балета - Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Ирина Колпакова, Александр Годунов. Театр классического балета воспитал целую плеяду артистов, ставших настоящими звездами мирового и российского балета, среди них Ирек Мухамедов, Владимир Малахов, Станислав Исаев, Галина Шляпина, Ильгиз Галимуллин, Надежда Сайдакова, Екатерина Березина и многие другие. Эта традиция продолжается - только за последние годы солисты театра стали лауреатами семи международных конкурсов артистов балета.

Наталии Касаткиной присвоено звание народной артистки РСФСР, она является лауреатом Государственной премии СССР. 24 августа 2017 года в возрасте 86 лет умер народный артист РСФСР Владимир Василёв. Касаткина продолжила общее дело и по-прежнему руководит Театром классического балета.