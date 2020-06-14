Литературный бювет начал транслировать стихи Лермонтова на курорте Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 14 июня. /ТАСС/. Литературный бювет-книга в городе-курорте Железноводске на Ставрополье начал транслировать стихи Михаила Лермонтова. В озвучивании приняли участие федеральные и региональные журналисты, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Более тридцати ведущих журналистов федеральных и региональных средств массовой информации прочли стихи великого Михаила Лермонтова <…> теперь Каскадная лестница приобрела еще одну "изюминку". "Говорящий" бювет-книга в Железноводске не имеет аналогов на территории России, и остается единственной питьевой галереей, которую можно не только почитать, но теперь и послушать", - говорится в сообщении.

Литературный бювет был открыт осенью 2019 года. Здание в форме куба находится на Каскадной лестнице курорта. На стены бювета лазерной гравировкой нанесены отрывки произведений Лермонтова. Внутри скважина источника № 56 с минеральной водой ессентукского типа.

Для организации трансляции отрывков из произведений Лермонтова на каждой из четырех сторон бювета-книги установили динамики.