Наталия Орейро планирует провести гастроли в России в 2021 году

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро надеется встретиться с российскими поклонниками в 2021 году. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Моя связь с Россией так тесна, что, конечно, как только закончится пандемия, я приеду и буду петь там. В итоге мы отметим 21 год вместе", - сказала Орейро.

Певица рассказала, что запланированный на весну этого года тур по российским городам "20 лет вместе" не состоялся по вине промоутера. "В действительности у российского организатора возникли финансовые трудности, и он не смог провести турне. Мы обсуждали возможный перенос гастролей на более позднее время, и он до сих пор не решил свои финансовые проблемы. Так что я попросила, чтобы, пожалуйста, вернули стоимость билетов всем людям, которые их купили", - рассказала она, заметив, что также вложила в подготовку шоу деньги, которые ей не вернули.

"Причина отмены возникла еще до карантина, - подчеркнула Орейро. - Потом пришел коронавирус, и многие решили, что это из-за него. Я не хочу, чтобы мировую обстановку использовали для того, чтобы не вернуть деньги моим поклонникам и друзьям".

Фильм, объединяющий три страны

Орейро также сообщила, что продолжает разработку фильма о советской разведчице испанского происхождения Африке де лас Эрас, известной также как Patria. "Это история, которая объединяет народы, к которым я так или иначе чувствую себя причастной. Моя семья родом из Испании, у меня есть испанское гражданство. Я родилась в Уругвае и отношусь к России как к братской стране", - пояснила она.

"Кино - это прекрасное искусство, но с длительным процессом, - заметила латиноамериканская звезда. - Сейчас мы ищем возможность все это конкретизировать".

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет юная актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.

Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в РФ, где у нее сформировался огромный фан-клуб.