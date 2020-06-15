Власти Хайнаня приняли пакет мер по стимулированию развития кинематографа в городе Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Руководство южнокитайской провинции Хайнань утвердило пакет мер по стимулированию развития кинематографа в административном центре региона городе Хайкоу. Об этом сообщили местные власти.

Как отмечается на странице Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat, правительство планирует применить в общей сложности 23 новые меры. Ожидается, что они позволят создать на острове развитую киноиндустрию с увлекательной продукцией, хорошо конкурирующей на международном рынке. Среди новых стимулирующих методов - учреждение престижных призов и наград, субсидирование съемок, популяризация снятого на Хайнане кино благодаря сотрудничеству с ведущими телеканалами, организация выставок и кинопоказов, развитие компаний, специализирующихся на высококачественных визуальных, световых и звуковых эффектах.

"Хайнаньские власти будут содействовать тому, чтобы снимаемые в Хайкоу киноленты транслировались по спутниковым каналам прочих регионов, в том числе Пекина и Шанхая", - сообщила администрация провинции.

Пакет новых стимулирующих мер коснется кинематографа Хайкоу и рассчитан на два года. В соответствии с утвержденным планом, профильные компании, принимающие активное участие в развитии киноиндустрии и способствующие повышению доходов бюджета благодаря налоговым отчислениям, имеют возможность ежегодно получать субсидии в размере от 1 млн до 4 млн юаней в год (от $140 тыс. до $560 тыс. по текущему курсу). Широкий перечень мер финансирования предусмотрен и при аренде помещений, осуществлении различных видов деятельности, связанных со съемкой фильмов.

В начале мая власти Хайкоу сформулировали новую стратегию развития городского кинематографа. Главная цель - создать на севере Хайнаня конкурентоспособную киноиндустрию, привлечь надежных инвесторов. Среди ключевых задач - формирование крупных проектов с привлечением как можно большего числа знаменитостей и талантливых кинематографистов.