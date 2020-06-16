Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" планируется выпустить в России 19 ноября

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" запланирована в России на 19 ноября. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании Universal Piсtures International Russia.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте нового фильма появилась информация о том, что он выйдет в Великобритании 12 ноября, а в США - 20 ноября. Премьеру картины отложили с весны 2020 года на осень из-за пандемии коронавируса.

"Дата российского релиза пока не менялась. Осталось 19 ноября", - сказали в пресс-службе.

Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, роль агента 007 вновь сыграет Дэниел Крэйг. По сюжету Бонд оставляет оперативную службу, но его спокойную жизнь на Ямайке прерывает появление старинного друга из ЦРУ, который просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному уникальным технологическим оружием.