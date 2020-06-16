МХАТ им. Горького начал репетиции четырех спектаклей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. М. Горького приступил к репетициям четырех спектаклей, которые в театре рассчитывают выпустить в следующем сезоне. Об этом во вторник ТАСС сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Московские театры не работали с середины марта в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня.

"Сейчас мы репетируем премьеры, которые состоятся в новом сезоне. Одна часть коллектива в отпуске, а другая - готовит сезон. Потом они поменяются, но, в любом случае, все вместе мы встретимся уже в августе, хотя обычно труппа возвращается в сентябре, - сказал худрук театра. - Мы полтора месяца поработаем очень активно, без зрителей, чтобы все премьеры, которые были запланированы, подготовить и выпустить. И в середине сентября надеемся открыть сезон".

По словам Боякова, в активной работе у театра четыре больших спектакля, которые были почти готовы до периода самоизоляции, то есть оставалось где-то по 2-3 недели до премьеры. "Это спектакль по музыке Исаака Дунаевского "Красный Моцарт", спектакли "Петр и Феврония", "Слово о полку Игореве", а также пьеса о Столыпине "У премьер-министра мало друзей", - перечислил он. - Эти четыре премьеры мы выпустим уже в этом году".

Худрук отметил, что работа в театре продолжается с некоторыми ограничениями, все сотрудники аккуратно соблюдают предписания. "Но самое главное, что мы начали работать в театре после месяцев самоизоляции. Все соскучились, очень рады встрече, у нас большие планы. Мы очень плодотворно, я надеюсь, проведем это лето", - поделился он.

Плодотворный период

Как рассказал Бояков, несмотря на то, что из-за пандемии не получилось выпустить этой весной несколько премьер, самоизоляция в каком-то смысле оказалась даже плодотворной и, наверное, не лишней для коллектива. Он добавил, что за период самоизоляции театру удалось реализовать проекты, которые ранее откладывались. "Вот и мы сделали некую творческую ревизию, а также провели несколько очень содержательных марафонов. В частности, отметили 9 мая, а также День славянской письменности и юбилей великого русского поэта Бродского", - напомнил он.

По его мнению, одним из итогов работы, которую необходимо было делать на дистанции, стало сплочение коллектива. "Мы почувствовали, что мы скучаем друг по другу, нуждаемся друг в друге. И, судя по тому, как сейчас мы репетируем, мы за время самоизоляции не потеряли, а даже что-то приобрели", - заключил Бояков.