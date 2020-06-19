Акция "Великое кино великой страны" в 2020 году пройдет дважды

ТАСС, 19 июня. Акция "Великое кино великой страны", во время которой по всей России покажут фильм режиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека", в этом году пройдет дважды - 22 июня, в День памяти и скорби, и 2 сентября - к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом в пятницу сообщил художественный руководитель акции Сергей Жигунов во время прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

"22 [июня] акцию проводим в тех регионах, где есть возможность, акция [в 2020 году] будет проходить два раза [в День памяти и скорби и] 2 сентября", - сказал Жигунов.

Он пояснил, что показать фильм во всех регионах в ранее запланированный день невозможно из-за эпидемиологической ситуации. Второго сентября в пяти регионах России состоятся большие концерты, которые пришлось перенести с 22 июня. "Второго сентября мы планируем провести несколько больших концертов в нескольких регионах, пять, может быть, их будет. На сегодняшний момент мы думаем про Сахалин, Архангельск, Севастополь, Ростов-на-Дону и Москву", - отметил худрук акции.

Среди дальневосточных регионов, которые заявили о возможности провести мероприятие 22 июня, он назвал Сахалин, Бурятию и Приморский край.

В прошлые годы акция "Великое кино Великой страны" проводилась только 22 июня, в День памяти и скорби. Ее цель - напомнить о событиях, связанных с героическими подвигами Великой Отечественной войны. В рамках акции более чем в ста городах России организовываются бесплатные кинопоказы фильмов о военных годах. В 2019 году был организован показ фильма "Белорусский вокзал".

Указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.