Александр Ширвиндт рассматривает возможность ухода с поста худрука Театра сатиры

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассматривает вариант ухода с занимаемого им поста, но на данный момент конкретные решения не приняты. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

"Подумываю, - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он покинуть пост худрука Театра сатиры. - Сейчас театр в отпуске, отдыхаем. Внутренние посылы оставить пост есть, а конкретики пока никакой нет".

В свою очередь директор театра Мамед Агаев отметил, что Ширвиндт в январе уже объявлял, что собирается оставить свой пост. "Александр Анатольевич тогда сказал, что уже пора. Но коллектив обратился к Ширвиндту с просьбой остаться на своем посту, на котором он находится уже 20 лет", - поделился собеседник агентства.

Сам Агаев считает, что Ширвиндт не может уйти с поста, особенно сейчас, после длинного периода карантина. "Александр Анатольевич просто обязан быть худруком в это тяжелое коронавирусное время, которое очень сильно отразилось на театре, - отметил он. - Театр надо поддержать. Лично я даже подумать не могу, что он может уйти".

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в Департаменте культуры Москвы сообщала, что место худрука в театре может занять актер и режиссер Сергей Газаров. Ширвиндт в разговоре с ТАСС опроверг слухи о поиске преемника на занимаемый им пост. Он также сообщал, что намерен пригласить Газарова поставить постановку в театре.

О Ширвиндте

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Щукинское училище с отличием, был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где проработал до 1968 года, исполнив около 30 ролей. С 1 марта 1970 года актер служит в Театре сатиры, а с 2000 года возглавляет коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер.

В кино снимается с 1956 года, исполнял роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих".

С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников - Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. Удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".