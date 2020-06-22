Музей современной истории покажет онлайн-экскурсию по выставке о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Государственный центральный музей современной истории России (ГЦМСИР) проведет в понедельник вечером онлайн-трансляцию экскурсии по выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Трансляция начнется в 20:00 мск на страницах музея в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее генеральный директор музея Ирина Великанова сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что посетить выставку можно будет во второй половине июля, когда музей планирует открыться для посетителей.

"Выставочный проект "Нюрнбергский набат. Без срока давности" - первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. В экспозиции участвуют более 1 тыс. уникальных экспонатов - как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, абсолютное большинство демонстрируется впервые", - говорится в сообщении.

Среди экспонатов - личные вещи участников Нюрнбергского процесса и жертв нацистского террора, подлинные исторические документы и архивная кинохроника, раскрывающие историческое значение Международного военного суда, а также свидетельствующие, что уже в 1942 году Советский Союз стал первой страной, организовавшей показательные суды над нацистами за преступления против человечества. "Также в экспозиции представлены зарисовки из зала заседаний трибунала художников Кукрыниксов и Николая Жукова. Материалы из личных собраний предоставили Александр Звягинцев и Михаил Руденко, внук главного обвинителя с советской стороны Романа Руденко", - добавляют в музее.

Выставочный проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Руководителем проекта и автором сценарной экспозиции стал Александр Звягинцев - историк, правовед, автор многочисленных книг и фильмов о Нюрнбергском процессе. Партнерами Музея современной истории России в подготовке выставки стали: Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Архив внешней политики РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Международный комитет Красного Креста, Галерея Мамонтовых.

О Нюрнбергском процессе

Главный судебный процесс ХХ века начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Нюрнбергский процесс остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для осуждения военных преступников.

Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.