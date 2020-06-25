Сокращенная программа, маски и дистанцирование: что ждет кинофестивали в этом году?

Чем больше мир пытается освободиться от пут пандемии и вернуться к привычной жизни, тем больше возникает вопросов о том, что же все-таки станет с кинофестивалями? Смогут ли они пройти в прежнем формате или отменятся, как Канн, а Сандэнс с Берлинале окажутся единственными смотрами, которые успели пройти в 2020 году?

Как сообщает Variety со ссылкой на источники в фестивальных кругах, Венецианский фестиваль, несмотря на коронавирус, готовится пройти, как обычно, с премьерами, красными дорожками и гостями со всего мира. Официальной информации от самого смотра пока нет. Еще в апреле директор смотра Альберто Барбера исключил возможность проведения онлайн-фестиваля и пообещал окончательно определиться с форматом к концу мая. В начале мая Венеция разослала продюсерам, режиссерам и дистрибьюторам опросник, чтобы посмотреть, сколько из них рискнут приехать, а в конце весны президент области Венеция Лука Дзайя сообщил, что фестиваль пройдет в привычном формате без изменения даты — с 2 по 12 сентября. При этом в конце июня официальной информации о формате мероприятия от смотра так и не поступило. Италия постепенно начинает открываться после карантина — на острове Лидо уже заработал Дворец фестивалей, где обычно проходят все пресс-мероприятия. Вскоре за ним откроется и отель "Эксельсиор", а также отели "Киприани", "Гритти" и "Даниели", где обычно останавливались знаменитости, приезжающие в Венецию. Также 28 июля смотр планирует объявить свой лайн-ап, который в этом году будет сокращен. Причина этому не только недостаток в фильмах, так как некоторые из них просто не успели завершить производоство до пандемии, но и меры безопасности: организаторы планируют проводить одновременные показы одного и того же фильма в нескольких залах вместо одного, чтобы разместить всех зрителей на безопасном расстоянии друг от друга.

Венеция, как и все крупные фестивали, принимает в свою основную программу только мировые премьеры, но, казалось бы, необычные времена требуют необычных решений. Когда Каннский фестиваль все-таки сдался и объявил о том, что в этом году он не состоится, его директор Тьерри Фремо говорил о том, что Канн и Венеция могут провести какое-то совместное мероприятие, которое станет символом возрождения кино после пандемии и поможет показать каннские фильмы на большом экране. Но в итоге Барбера отказался показывать картины с другого крупного фестиваля, хоть и несостоявшегося, и планирует отобрать в свою сокращенную программу только мировые премьеры

По слухам, Венеция уже отказалась от нескольких ожидаемых картин, потому что изначально их должны были показать в Канне, например Tre Piani Нанни Моретти и "ДНК" Майвенн Ле Беско. Что будет с Канном? Несмотря на то, что совместного смотра с Венецией так и не вышло, Канн решил все-таки объявить свою программу. Конечно, он не сможет предоставить площадку для показа этих фильмов, но все-таки сам факт участия в Каннском фестивале невероятно престижен для фильма и привлекает к нему внимание дистрибьюторов. Все картины, вошедшие в программу, получают так называемый лейбл Канна и имеют возможность участвовать в других фестивалях в этом году (если они все-таки состоятся). В программу Канна-2020 вошли фильмы, которые планируется выпустить до мая следующего года, например "Французский курьер" Уэса Андерсона, "Лето 85-го" Франсуа Озона, "Настоящие матери" Наоми Кавасе, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и целых два фильма Стива Маккуина — Lovers rock и Mangrove. Некоторые же картины решили остаться верными фестивалю и представить свои фильмы в Канне, но уже в следующем году. Среди них "Аннетт" Леоса Каракса, "В полупрозрачное утро" Брюно Дюмона, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Бенедетта" Пола Верховена и "Колено Ахеда" Надава Лапида. Принять эти фильмы с свой лайн-ап и даже включить их в конкурс согласились в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Довилле. Какие-то из них покажет фестиваль имени братьев Люмьер в Лионе, курируемый Фремо. Торонто уже объявил, что включил в свою программу картины Кавасе и Винтерберга. Весь лайн-ап фестиваль, скорее всего, по традиции объявит за несколько дней до своего основного конкурента — Венеции. Почему фестивали не любят онлайн-формат? Когда во время разгара пандемии стало окончательно ясно, что фестивали точно не смогут пройти вживую, некоторые (более мелкие и региональные из них) решили попробовать пройти онлайн, другие же, как правило, более крупные, например SXSW в Техасе, отменились. Иногда онлайн-формат действительно может сработать. Так, вполне удачно прошел фестиваль документальных фильмов в Копенгагене, сейчас в этом формате проходит смотр анимационного кино в Анси, а Канн перенес на онлайн-площадку свой кинорынок.

Но в большинстве случаев продюсеры не спешат отдавать свои проекты в онлайн, так как это может отпугнуть будущих дистрибьюторов, поэтому программа онлайн-смотров довольно скудна. Более того, красные дорожки и мастер-классы служат не только для того, чтобы поднять престиж мероприятия, но и заработать