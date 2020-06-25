Сокращенная программа, маски и дистанцирование: что ждет кинофестивали в этом году?

Чем больше мир пытается освободиться от пут пандемии и вернуться к привычной жизни, тем больше возникает вопросов о том, что же все-таки станет с кинофестивалями? Смогут ли они пройти в прежнем формате или отменятся, как Канн, а Сандэнс с Берлинале окажутся единственными смотрами, которые успели пройти в 2020 году?
Как сообщает Variety со ссылкой на источники в фестивальных кругах, Венецианский фестиваль, несмотря на коронавирус, готовится пройти, как обычно, с премьерами, красными дорожками и гостями со всего мира. Официальной информации от самого смотра пока нет. Еще в апреле директор смотра Альберто Барбера исключил возможность проведения онлайн-фестиваля и пообещал окончательно определиться с форматом к концу мая. В начале мая Венеция разослала продюсерам, режиссерам и дистрибьюторам опросник, чтобы посмотреть, сколько из них рискнут приехать, а в конце весны президент области Венеция Лука Дзайя сообщил, что фестиваль пройдет в привычном формате без изменения даты — с 2 по 12 сентября. При этом в конце июня официальной информации о формате мероприятия от смотра так и не поступило.
Италия постепенно начинает открываться после карантина — на острове Лидо уже заработал Дворец фестивалей, где обычно проходят все пресс-мероприятия. Вскоре за ним откроется и отель "Эксельсиор", а также отели "Киприани", "Гритти" и "Даниели", где обычно останавливались знаменитости, приезжающие в Венецию. Также 28 июля смотр планирует объявить свой лайн-ап, который в этом году будет сокращен. Причина этому не только недостаток в фильмах, так как некоторые из них просто не успели завершить производоство до пандемии, но и меры безопасности: организаторы планируют проводить одновременные показы одного и того же фильма в нескольких залах вместо одного, чтобы разместить всех зрителей на безопасном расстоянии друг от друга.
По слухам, Венеция уже отказалась от нескольких ожидаемых картин, потому что изначально их должны были показать в Канне, например Tre Piani Нанни Моретти и "ДНК" Майвенн Ле Беско.
Что будет с Канном?
Несмотря на то, что совместного смотра с Венецией так и не вышло, Канн решил все-таки объявить свою программу. Конечно, он не сможет предоставить площадку для показа этих фильмов, но все-таки сам факт участия в Каннском фестивале невероятно престижен для фильма и привлекает к нему внимание дистрибьюторов. Все картины, вошедшие в программу, получают так называемый лейбл Канна и имеют возможность участвовать в других фестивалях в этом году (если они все-таки состоятся).
В программу Канна-2020 вошли фильмы, которые планируется выпустить до мая следующего года, например "Французский курьер" Уэса Андерсона, "Лето 85-го" Франсуа Озона, "Настоящие матери" Наоми Кавасе, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и целых два фильма Стива Маккуина — Lovers rock и Mangrove. Некоторые же картины решили остаться верными фестивалю и представить свои фильмы в Канне, но уже в следующем году. Среди них "Аннетт" Леоса Каракса, "В полупрозрачное утро" Брюно Дюмона, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Бенедетта" Пола Верховена и "Колено Ахеда" Надава Лапида.
Принять эти фильмы с свой лайн-ап и даже включить их в конкурс согласились в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Довилле. Какие-то из них покажет фестиваль имени братьев Люмьер в Лионе, курируемый Фремо. Торонто уже объявил, что включил в свою программу картины Кавасе и Винтерберга. Весь лайн-ап фестиваль, скорее всего, по традиции объявит за несколько дней до своего основного конкурента — Венеции.
Почему фестивали не любят онлайн-формат?
Когда во время разгара пандемии стало окончательно ясно, что фестивали точно не смогут пройти вживую, некоторые (более мелкие и региональные из них) решили попробовать пройти онлайн, другие же, как правило, более крупные, например SXSW в Техасе, отменились. Иногда онлайн-формат действительно может сработать. Так, вполне удачно прошел фестиваль документальных фильмов в Копенгагене, сейчас в этом формате проходит смотр анимационного кино в Анси, а Канн перенес на онлайн-площадку свой кинорынок.
Все-таки зрители и журналисты не приносят фестивалям доход, основным источником заработка для них являются красные дорожки, светские мероприятия, рекламные кампании, привлекающие спонсоров, и кинорынки. Даже если при смотре нет рынка, например, как в Венеции, он все равно служит площадкой для встреч режиссеров, продюсеров и дистрибьюторов, и именно там фильмы борются за свое существование.
Понятное дело, что какой-нибудь крупной студийной картине, например "Доводу" Кристофера Нолана, не нужно искать прокатчиков, его и так с удовольствием прокатают кинотеатры по всему миру (когда они откроются), но более мелким и независимым проектам нужна платформа, на которой они могли бы продемонстрировать свою работу и, если повезет, найти продюсера и дистрибьютора. Такой платформой обычно и служат фестивали, но дистрибьюторам вряд ли понравится, что фильм уже показали онлайн, поэтому понятно нежелание продюсеров участвовать в подобных мероприятиях. Яркий пример такого неудачного сотрудничества — глобальный онлайн-фестиваль We are one, который, по замыслу организаторов, должен был объединить проекты с различных смотров по всему миру, включая Канн, Берлин, Сандэнс и Венецию. В итоге смотры прислали фильмы прошлых лет, короткометражки и видео с мастер-классов, не желая делиться своими новыми проектами. Сокращение доходов уже сказалось на нескольких из них. Из-за пандемии коронавируса Трайбека объявила о закрытии своего института, который работал совместно с одноименным фестивалем, а вследствие сокращения доходов как минимум наполовину Торонто пришлось уволить 30% своих сотрудников.
В целом смотры ничем не отличаются от остального мира и предпочитают обосабливаться, а не объединяться и помогать друг другу. Все-таки собственное эго и интересы остаются для них в приоритете, поэтому ни о какой кооперации даже во времена пандемии не может быть и речи.
Как провести фестиваль?
По этим причинам понятно желание крупных фестивалей все-таки пройти вживую. Кроме Венеции подобное намерение изъявили в Торонто, Теллурайде, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне. Надеется пройти в октябре и открытый российский фестиваль "Кинотавр", а вот "Зеркало", проходящий каждый год в июне, решил перейти в онлайн. Стоит учитывать, что смотры — это всегда большое скопление народа, и как контролировать эти скопления во время пандемии, пока не очень понятно. Венеция планирует рассадить всех по разным залам, заставить носить маски и даже как-то дистанцирует фотографов, снимающих красные дорожки, но опыт открытия городов после карантина показывает, что люди довольно быстро забывают о мерах безопасности. Да и стоит только вспомнить маленькие речные трамвайчики, в которые во время проведения смотра набивается толпа народа, чтобы добраться до Лидо и обратно, и сразу же возникает вопрос: как фестиваль сможет проконтролировать эти нюансы в соответствии со всеми требованиями? Скорее всего, никак, и участвовать в них придется на свой страх и риск. Поэтому в этом году стоит ожидать не только сокращения в программах, но и меньшего количества участников и каких-никаких изменений в формате мероприятия.
Например, Торонто, самый крупный фестиваль в Северной Америке, сообщил о том, что смотр будет комбинировать онлайн-показы с традиционными, часть из которых планируется провести в автокинотеатрах. При этом пресс-конференции, мастер-классы и красные дорожки тоже будут транслироваться онлайн. Фестиваль не ждет много международной прессы, а обычно огромная программа будет сокращена до 50 фильмов. По слухам, примерно такая же судьба ждет и Венецию: итальянская пресса сможет ходить на показы на Лидо, а международной придется смотреть картины онлайн.
В отличие от канадского смотра, другие фестивали не торопятся говорить о том, как конкретно они будут проходить, предпочитают отмалчиваться и ждать, что же предпримут их конкуренты. В любом случае 2020 год показал, что планировать что-то абсолютно не имеет смысла, тем более что сейчас не утихают разговоры о второй волне заражений, которая предположительно должна начаться осенью. Так что, несмотря на то, что смотры храбрятся и тверды в своем намерении все-таки принять гостей в этом году, печальный опыт Каннского фестиваля показывает, что пандемия не щадит даже самых упертых.
Тома Ходова