Сокращенная программа, маски и дистанцирование: что ждет кинофестивали в этом году?

Все-таки зрители и журналисты не приносят фестивалям доход, основным источником заработка для них являются красные дорожки, светские мероприятия, рекламные кампании, привлекающие спонсоров, и кинорынки. Даже если при смотре нет рынка, например, как в Венеции, он все равно служит площадкой для встреч режиссеров, продюсеров и дистрибьюторов, и именно там фильмы борются за свое существование.

Понятное дело, что какой-нибудь крупной студийной картине, например "Доводу" Кристофера Нолана, не нужно искать прокатчиков, его и так с удовольствием прокатают кинотеатры по всему миру (когда они откроются), но более мелким и независимым проектам нужна платформа, на которой они могли бы продемонстрировать свою работу и, если повезет, найти продюсера и дистрибьютора. Такой платформой обычно и служат фестивали, но дистрибьюторам вряд ли понравится, что фильм уже показали онлайн, поэтому понятно нежелание продюсеров участвовать в подобных мероприятиях. Яркий пример такого неудачного сотрудничества — глобальный онлайн-фестиваль We are one, который, по замыслу организаторов, должен был объединить проекты с различных смотров по всему миру, включая Канн, Берлин, Сандэнс и Венецию. В итоге смотры прислали фильмы прошлых лет, короткометражки и видео с мастер-классов, не желая делиться своими новыми проектами. Сокращение доходов уже сказалось на нескольких из них. Из-за пандемии коронавируса Трайбека объявила о закрытии своего института, который работал совместно с одноименным фестивалем, а вследствие сокращения доходов как минимум наполовину Торонто пришлось уволить 30% своих сотрудников.

В целом смотры ничем не отличаются от остального мира и предпочитают обосабливаться, а не объединяться и помогать друг другу. Все-таки собственное эго и интересы остаются для них в приоритете, поэтому ни о какой кооперации даже во времена пандемии не может быть и речи.

Как провести фестиваль?

По этим причинам понятно желание крупных фестивалей все-таки пройти вживую. Кроме Венеции подобное намерение изъявили в Торонто, Теллурайде, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне. Надеется пройти в октябре и открытый российский фестиваль "Кинотавр", а вот "Зеркало", проходящий каждый год в июне, решил перейти в онлайн. Стоит учитывать, что смотры — это всегда большое скопление народа, и как контролировать эти скопления во время пандемии, пока не очень понятно. Венеция планирует рассадить всех по разным залам, заставить носить маски и даже как-то дистанцирует фотографов, снимающих красные дорожки, но опыт открытия городов после карантина показывает, что люди довольно быстро забывают о мерах безопасности. Да и стоит только вспомнить маленькие речные трамвайчики, в которые во время проведения смотра набивается толпа народа, чтобы добраться до Лидо и обратно, и сразу же возникает вопрос: как фестиваль сможет проконтролировать эти нюансы в соответствии со всеми требованиями? Скорее всего, никак, и участвовать в них придется на свой страх и риск. Поэтому в этом году стоит ожидать не только сокращения в программах, но и меньшего количества участников и каких-никаких изменений в формате мероприятия.

Например, Торонто, самый крупный фестиваль в Северной Америке, сообщил о том, что смотр будет комбинировать онлайн-показы с традиционными, часть из которых планируется провести в автокинотеатрах. При этом пресс-конференции, мастер-классы и красные дорожки тоже будут транслироваться онлайн. Фестиваль не ждет много международной прессы, а обычно огромная программа будет сокращена до 50 фильмов. По слухам, примерно такая же судьба ждет и Венецию: итальянская пресса сможет ходить на показы на Лидо, а международной придется смотреть картины онлайн.

В отличие от канадского смотра, другие фестивали не торопятся говорить о том, как конкретно они будут проходить, предпочитают отмалчиваться и ждать, что же предпримут их конкуренты. В любом случае 2020 год показал, что планировать что-то абсолютно не имеет смысла, тем более что сейчас не утихают разговоры о второй волне заражений, которая предположительно должна начаться осенью. Так что, несмотря на то, что смотры храбрятся и тверды в своем намерении все-таки принять гостей в этом году, печальный опыт Каннского фестиваля показывает, что пандемия не щадит даже самых упертых.

Тома Ходова