Минкультуры начнет прием заявок на проведение кинофестивалей с 25 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России начнет прием заявок на проведение кинофестивалей на территории РФ с 25 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Департамент кинематографии объявляет с 25 июня 2020 года прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов (затрат), связанных с проведением кинофестивалей на территории Российской Федерации в 2020 году на соответствующие цели, направленные на поддержку кинематографии", - говорится на сайте.

Предполагается проведение следующих кинофестивалей на территории России: Международного кинофестиваля в Ялте, Международного кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов в Санкт-Петербурге, Открытого российского фестиваля кино и театра в Благовещенске, Международного благотворительного кинофестиваля в Москве, Открытого фестиваля документального кино в Екатеринбурге и других.