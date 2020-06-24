Трансляцию фортепианного концерта Шостаковича в Новосибирске посмотрят 1,5 млн человек

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Телетрансляцию фортепианного трио Дмитрия Шостаковича в исполнении известного новосибирского скрипача Михаила Симоняна, а также заслуженных артистов РФ пианиста Александра Гиндина и виолончелиста Бориса Андрианова посмотрят около 1,5 млн зрителей. Концерт пройдет в рамках международного проекта "Музыка мира", посвященного празднованию 75-летней годовщины в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам президент фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" - организатора акции - Михаил Симонян.

Проект "Музыка мира" задумывался организаторами как масштабные концерты на различных международных площадках, в том числе, в Вене, Берлине и Софии, однако из-за пандемии все они были перенесены в онлайн-формат. 8 мая оркестр из более чем 100 музыкантов из разных стран мира представил онлайн-исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича. В реальном времени трансляцию посмотрели около 1,5 миллионов человек.

"Наш предыдущий проект, тоже в рамках "Музыки мира", - виртуальный симфонический оркестр из более 50 стран. Мои коллеги играли "Ленинградскую" симфонию Шостаковича. Тогда трансляцию посмотрели около полутора миллионов человек в реальном времени. Мы рассчитываем, что в этот раз просмотров будет не меньше", - сказал Симонян.

Он рассказал, что в 18:00 (14:00 мск) на главной музыкальной площадке Новосибирска - в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца - будет исполнено фортепианное трио, написанное композитором Дмитрием Шостаковичем о войне. "Шостакович вместе с Ленинградской филармонией были эвакуированы сюда, в Новосибирск, и это трио посвящено другу композитора - музыковеду Ивану Соллертинскому, который похоронен здесь", - пояснил музыкант.

Трио будет исполнено Симоняном совместно с виолончелистом Борисом Андриановым и пианистом Александром Гиндиным, которые неоднократно становились призерами международных конкурсов исполнительного искусства, а также сотрудничали с дирижерами Юрием Башметом, Валерием Гергиевым и Владимиром Спиваковым. Ведущим концерта станет актер театра и кино Вячеслав Манучаров. Предполагается, что концерт будет длиться около часа. "В Год памяти и славы, в год юбилея Великой Победы это произведение в очередной раз для нас актуализирует ценность жизни, ценность искусства и как раз свидетельствует о том, что искусство способно прорваться сквозь любую тьму", - отметил замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Проект "Музыка мира" реализуется в честь 75-летнего Юбилея Победы в Великой Отечественной войне фондом культурных и образовательных программ "Открытое море" при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Новосибирской области.