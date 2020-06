HBO Max вернул "Унесенных ветром" на платформу с пояснением контекста

ТАСС, 25 июня. Стриминговый сервис HBO Max вернул в каталог доступных для просмотра фильмов картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939). Фильм демонстрируется с комментарием, объясняющим контекст произведения, сообщил вечером в среду журнал The Hollywood Reporter.