HBO Max вернул "Унесенных ветром" на платформу с пояснением контекста

По его информации, перед началом картины зрителю будет показываться видео, на котором профессор Чикагского университета Жаклин Стюарт сообщает о том, что, несмотря на свою популярность, "Унесенные ветром" часто становились объектом протеста. Причиной недовольства картиной было то, что в ней романтизируется образ довоенного Юга и стереотипно изображается темнокожее население. Зрители также получат доступ к дополнительным материалам о картине.

9 июня HBO Max удалил "Унесенных ветром" из каталога фильмов, доступных для просмотра, мотивировав это борьбой с расизмом. Экранизацию одноименного романа Маргарет Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов. Лента получила восемь премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой афроамериканкой, получившей эту престижную награду (за лучшую женскую роль второго плана).

Эти случаи неизбежно увязывают с массовыми протестами и беспорядками, которые прошли в США после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.