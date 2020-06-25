РФ впервые станет почетным гостем исторического фестиваля "Оммеганг" в 2021 году в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Россия впервые станет почетным гостем крупнейшего культурно-исторического фестиваля "Оммеганг", который проходит ежегодно в Брюсселе и традиционно является главным событием туристического сезона Бельгии. Смотр с российским участием должен был пройти этим летом, однако он перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в четверг на виртуальной пресс-конференции в ТАСС президент "Оммеганга" Поль Ле Гран.

"Наш следующий фестиваль пройдет с 30 июня по 2 июля 2021 года. И почетной страной станет Россия, чем мы очень гордимся. Мы считаем, что это будет развивать культурное сотрудничество между нашими странами. Для нас большая честь принимать Россию, которая имеет невероятно богатую культуру", - сказал он, выразив сожаление, что фестиваль пришлось отменить в этом году.

По словам посла России в Бельгии Александра Токовинина, "Оммеганг" - одно из самых ярких событий культурной жизни Брюсселя. "Шествие начинается у собора Богоматери, который является одной из исторических жемчужин города. Потом переходит на главную площадь Гран-Плас, которая по праву считается одной из красивейших площадей Европы. И вот этот сплав культуры, архитектуры, истории производит неизгладимое впечатление. Я каждый год с радостью хожу смотреть "Оммеганг", - рассказал дипломат.

Как отметила руководитель Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина, "трудно переоценить международный масштаб" фестиваля. "Люди со всего мира приезжают в Бельгию на этот фестиваль. Мы со своей стороны будем стараться соответствовать этому международному уровню фестиваля, постараемся максимально полно представить грани российской культуры", - сказала она.

Ответственная подготовка

В свою очередь Юрий Метелев, заместитель руководителя Россотрудничества, которое вместе с Правительством Москвы готовит участие России в бельгийском смотре, напомнил, что Россия и Бельгия не раз проводили совместные мероприятия, среди которых Дни культуры, перекрестные Годы, Русские сезоны. "А вот участие в крупнейшем культурно-историческом фестивале - это , конечно, для нас новый формат, новая площадка, и, соответственно, тоже большая ответственность", - признал он, добавив, что в рамках подготовки к фестивалю агентство стремится показать не только историческую связь России с Европой, но и особенности русской культуры.

Метелев также выразил сожаление в связи с тем, что фестиваль не смог пройти в этом году. "У нас была уже подготовлена интересная программа, - поделился он. - Но, с другой стороны, появилась возможность взять некий тайм-аут. И теперь у нас будет еще время для того, чтобы еще лучше подготовиться к этому фестивалю, представить незабываемую, яркую, красочную программу, которая, я надеюсь, станет не просто культурным, но и культурологическим и гуманитарным событием в жизни не только брюссельской столицы, но и всей Бельгии и Европы".

Среди мероприятий, запланированных российской стороной на "Оммеганге", шоу с флагами, видеоинсталляции, прием в городской ратуше, на котором будет представлена русская национальная кухня. На 2020 год был также намечен концерт с участием народного артиста России Юрия Розума. "Также высказывал готовность выступить на этом мероприятии наш замечательный джазовый исполнитель Игорь Бутман и ряд других исполнителей, - отметил Метелев. - Надеюсь, в следующем году их планы также будут в этот период открыты, и они смогут приехать".

О фестивале

Традиционный карнавал "Оммеганг" включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждое лето весь исторический центр Брюсселя, включая площади Гран-Плас и Саблон, становятся театром. Шествие ежегодно воскрешает картину торжественного вступления в Брюссель в 1549 году императора Священной Римской империи Карла V, совершавшего путешествие по всем своим владениям - от Севильи до Карпат, от Балтики до Сицилии. Эта процессия является одним из самых пышных торжеств эпохи Возрождения.

Одна из особенностей карнавала состоит в том, что одеты в костюмы герцогов и графов потомки участников того парада. Они и составляют костяк инициативного комитета "Оммеганга", который занимается его организацией и постановкой. Финальным аккордом праздника обычно становится фейерверк.