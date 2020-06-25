Кинофестиваль "Зеркало" открылся онлайн двумя российскими премьерами

ИВАНОВО, 25 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", который каждое лето собирает на родине режиссера в Юрьевце Ивановской области лучшие авторские кинокартины, впервые начал свою работу в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Смотр, стартовавший из специальной мультимедийной студии в здании Юрьевецкого пивоваренного завода, продлится до 30 июня, сообщили ТАСС в оргкомитете.

Вечером члены жюри, а также программный директор и президент фестиваля вышли на связь со студией и зрителями из разных точек планеты. Смотреть церемонию открытия можно было сразу на нескольких интернет-площадках: платформе Tvzavr и портале Культура.рф.

"Главный сюжет этого фестиваля связан с тем временем, которое мы все переживаем, особенно сейчас, когда все рассредоточились по домам. <…> Эта тоска по коллективным эмоциям, которые обычно сопровождают кинематографическую жизнь, фестивали, совместные просмотры фильмов и их обсуждение, она сегодня велика как никогда. Поэтому, мне кажется, что этот 14-й фестиваль, который мы сегодня открываем, абсолютно не похож на все предыдущие, он абсолютно уникален и больше не повторится, потому что в следующем году, вероятно, мы встретимся не виртуально, а реально", - обратился с приветственным словом из Москвы программный директор фестиваля Андрей Плахов.

В свою очередь вышедший в эфир из Лос-Анджелеса президент фестиваля Сергей Бодров рассказал, что очень соскучился по Юрьевцу и той фестивальной атмосфере, которая традиционно царит в Ивановской области в эти летние дни. Бодров пообещал, что обязательно приедет в регион осенью на программу "Эхо фестиваля "Зеркало". А председатель международного жюри Фред Калемен выразил мнение, что для кинофестивалей подобного уровня очень важен именно прямой контакт со зрителями, и никакие другие форматы не смогут его заменить.

Российские премьеры основного конкурса

После церемонии открытия начался конкурсный показ фильмов, "Кот в стене" режиссера Мины Милевой и "Назир" режиссера Арун Картик, являющихся российскими премьерами. Всего в этом году в конкурсную и внеконкурсную программы вошли более 30 фильмов.

Драма "Кот в стене" рассказывает об эмигрантке из Болгарии, которая живет в многоэтажке на окраине Лондона и постоянно ругается с соседями. Однажды она подбирает на улице кота, после чего отношения между жильцами окончательно выходят из-под контроля. Вторая работа, драма "Назир", также посвящена отношениям между людьми. Главный герой - мусульманин, он сутками работает на рынке в Индии, чтобы прокормить семью. Назир вынужден жить в атмосфере нетерпимости, несмотря на это он не теряет оптимизма и в свободное время пишет стихи и любовные послания жене.

Онлайн-формат фестиваля

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проводится в Ивановской области с 2007 года при поддержке правительства региона. В этом году он впервые проходит в онлайн-формате с 25 по 30 июня. Полная программа фильмов фестиваля доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре Tvzavr. Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вести из специальной мультимедийной студии смотра в Юрьевце, на родине Тарковского.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".