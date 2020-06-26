В России вышел первый аудиосериал в жанре хоррора

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сервис аудиокниг Storytel представил аудиосериал "Тот, кто не спит" в жанре хоррора. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сервиса.

"Автором премьеры стал Денис Бушлатов. В основу сюжета нового аудиопроизведения лег одноименный роман писателя, который не был опубликован в России. Права на экранизацию уже принадлежат кинокомпании Нателлы Крапивиной Truemen Pictures", - рассказали в пресс-службе.

Действие аудиосериала разворачивается в небольшом приморском городе, где начинают происходить загадочные убийства, буквально одно за другим. Местный психолог подозревает, что всему виной - один из ее клиентов.

В беседе с корреспондентом ТАСС Бушлатов отметил, что роман практически не изменился в ходе переработки его в аудиосериал.

"Да, некоторые эпизоды пришлось сократить, а кое-что добавить, но в конечном итоге рукописи это пошло только на пользу, - отметил он. - В целом идея аудиосериалов, просьба не путать с аудиокнигами, - смелое и, на мой взгляд, нужное начинание на рынке русскоязычных авторов".

По мнению Бушлатова, хоррор является составной частью фантастической литературы. "Как это ни парадоксально, писать фантастику куда сложнее, чем реальность. Ведь автору приходится придумывать не только имена персонажей, не только их жизни, но и весь мир, окружающий их. И делать это нужно досконально, в противном случае внимательный читатель обязательно почувствует фальшь", - отметил он. Именно в этом истинная ценность таких вневременных мастеров, как Говард Лавкрафт и Стивен Кинг, считает писатель.

На сервисе выйдет 11 серий. Озвучены они голосом актера Григория Переля, музыкальное сопровождение созданно молодым композитором Глебом Лубянским. "Я решил взять за основу одну музыкальную тему, которая от главы к главе постепенно деконструируется, раскрывается и поглощает героев. Важной задачей было то, чтобы мир проникал и в слушателя, и в героев максимально органично и постепенно, будто для них его присутствие становится нормой, - цитирует пресс-служба сервиса Лубянского. - Таким образом, в начале мы слышим кусочки и отголоски этой темы, а к концу она раскрывается полностью, но уже с совершенно другим, очень пугающим лицом".

Бушлатов известен как автор сборников рассказов "Дэволюция" и "Дар", а также романов "Хранитель бездны" и "Дети мертвого дракона".