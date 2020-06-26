Открытие Политехнического музея после реконструкции перенесли на 2021 год

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Открытие исторического здания Политехнического музея на Лубянской площади в Москве перенесено с декабря 2020 года на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"В декабре 2020 года мы планировали принять первых посетителей в здании музея на Новой площади после семилетней реконструкции. Но жизнь внесла свои коррективы в наши планы. Совместно с Министерством культуры РФ, попечителями и партнерами команда Политеха продолжает активную подготовку к запуску и усиленно работает над тем, чтобы открытие музея, которого все так ждут, состоялось к лету 2021 года", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что пандемия и изменения, неопределенность и неизвестность, с нею связанные, "дали уникальную возможность осознать, перепридумать и перезапустить среду, в которой мы живем". "Политех полностью пересмотрел подход к публичной и образовательной программе, планы по запуску цифровых проектов, работу команды и многое другое. Мы успешно перевели в онлайн проект "Университет детей" и инклюзивную программу "Разные люди - новый музей", продолжаем развивать межмузейную цифровую платформу "Большой музей", - сообщает пресс-служба.

В июле-августе начнет работу новый сайт и мобильное приложение музея, а в сентябре будет представлена новая образовательная онлайн-платформа и публичная программа.

О музее

Один из крупнейших научно-технических музеев мира создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом культурного наследия Российской Федерации. В 2013 году началась реставрация и реконструкция его исторического здания.

Модернизация музея - это масштабный государственный проект. Концепция предусматривает создание принципиально нового музейно-просветительского центра, объединяющего величайшие достижения науки, техники и общества. В сентябре 2019 года был открыт северный фасад здания, амфитеатр перед ним и пешеходная галерея, связывающая строение с Музейным парком (маршрут пролегает от здания Центрального детского магазина до парка "Зарядье"). Автор концепции реконструкции - японский архитектор Дзюнъя Исигами.

Северный двор станет многофункциональным пространством - местом реализации публичной программы музея. В Южном дворе расположатся игровые зоны, студии и детский музей Политеха. Будет восстановлена легендарная Большая аудитория.