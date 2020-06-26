Нижегородские власти заявили, что экспонатов в сгоревшем музее Горького не было

ТАСС, 26 июня. Экспонаты Литературного музея А. М. Горького в Нижнем Новгороде были вывезены на время реставрации здания и не пострадали в результате пожара, написал в пятницу на своей странице в Facebook директор департамента культуры города Роман Беагон.

"Не стоит считать музей утраченным раньше времени, экспертная оценка покажет причины и поможет понять, что делать дальше. Музей был на реставрации, и все экспонаты были вывезены. Коллекции не пострадали", - написал Беагон.

Как сообщал ТАСС в четверг, на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия не было.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Здание является памятником истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.