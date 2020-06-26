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Любимова: аудитория портала "Культура.РФ" во время пандемии превысила 28 млн человек

Как сообщила глава Минкультуры, посещаемость ресурса выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Аудитория портала "Культура.РФ" во время пандемии и режима самоизоляции, когда учреждения культуры были закрыты для посетителей, превысила 28 млн человек. Об этом сообщила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РФ.

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"То, что произошло за последние три месяца, можно назвать настоящим цифровым прорывом. Только на портале "Культура.РФ" было проведено 1,5 тыс. трансляций, а их аудитория превысила 28 млн человек. Посещаемость портала выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказала Любимова.

"Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект Минкультуры РФ. На портале можно найти разделы, посвященные музыке, театру, кино, литературе, а также расписание онлайн-трансляций. Афишу формируют учреждения культуры со всей России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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