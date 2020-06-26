Любимова: аудитория портала "Культура.РФ" во время пандемии превысила 28 млн человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Аудитория портала "Культура.РФ" во время пандемии и режима самоизоляции, когда учреждения культуры были закрыты для посетителей, превысила 28 млн человек. Об этом сообщила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РФ.

"То, что произошло за последние три месяца, можно назвать настоящим цифровым прорывом. Только на портале "Культура.РФ" было проведено 1,5 тыс. трансляций, а их аудитория превысила 28 млн человек. Посещаемость портала выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказала Любимова.

"Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект Минкультуры РФ. На портале можно найти разделы, посвященные музыке, театру, кино, литературе, а также расписание онлайн-трансляций. Афишу формируют учреждения культуры со всей России.