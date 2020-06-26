Автор: фильм "Как это будет по-русски" ломает стереотипы о качестве российского вина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фильм "Как это будет по-русски?" о возрождении российского виноделия показывает, какие стремительные перемены произошли в этой отрасли, и помогает преодолеть стереотипы потребителей по отношению к отечественным винам, рассказал ТАСС в пятницу автор картины Денис Терехов.

Премьера фильма состоялась на YouTube 25 июня, на данный момент количество просмотров составляет 2,7 тысячи. Съемки проходили в сентябре 2019 года на семи российских винодельнях.

"Хорошее кино, как хорошее вино, должно быть выдержанным, у нас получился фильм с выдержкой в 9 месяцев. Мне очень хотелось бы продолжить эту тему. Во-первых, потому что в мире русского вина все стремительно меняется. Во-вторых, потому что возрождения российского виноделия - прекрасный пример того, что у нас получается делать не только танки и ракеты, но и такие тонкие вещи как вино", - рассказал Терехов, который является управляющим партнером агентства "Социальные сети", автором и ведущим телеканала "МИР".

Собеседник агентства подчеркнул, что российское виноделие признается самым динамично развивающимся уже на международном уровне. При этом массовый потребитель по-прежнему с некоторым недоверием относится к отечественному продукту. "Я считаю, что главный враг русского вина - наш с вами снобизм", - пояснил он.

Участие в проекте принял фотокорреспондент ТАСС Александр Рюмин, который привез из экспедиции более сотни фотографий и видеосюжетов о производстве российского вина, пополнивших архив агентства. Он рассказал, что команда объехала крупнейшие винодельни Краснодарского края, им удалось снять все этапы производства - от сбора винограда, до розлива вина по бутылкам.

"Признаться, за несколько дней экспедиции получилось сломать собственный стереотип об отечественном вине, как о чем-то третьесортном или, в лучшем случае, сделанном на территории страны из привезенного из-за рубежа сырья. Увидел, что снова можем сами: от лозы до красивой этикетки на бутылке. Обращаю внимание, что на магазинных витринах российские винные бренды уверено перекочевали с "задворков" на видные места. И заслуженно", - отметил Рюмин.

О проекте iKumena

Как рассказал Терехов, фильм "Как это будет по-русски?" является одной из составных частей большого проекта iKumena, который переосмысливает знакомые маршруты по России в цифровую эпоху. Он создается телеканалом "МИР" совместно с агентством "Социальные сети" при информационной поддержке ТАСС.

Участники первой поездки отправились в Енисейскую Сибирь и добрались до знаменитой затворницы Агафьи Карповны Лыковой. Фильм под названием "Одна дома" вышел на телеканале "МИР". В этой экспедиции Рюмин сделал уникальные фотографии быта отшельницы, для которой время будто остановилось еще в начале прошлого века.