В Вологде открыли после реконструкции 170-летний памятник

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Деревянных дом - памятник федерального значения 1850 года постройки открыли в Вологде после реставрации. Зданию, входившему некогда в комплекс усадьбы действительного статского советника Николая Дружинина, вернули по фотографиям XIX века подлинный облик, рассказала ТАСС в субботу руководитель управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

"В 2018 году дом Дружина выкупил известный в Вологде предприниматель Герман Якимов и начал его реставрацию. К работам были приглашены умельцы из компании "Вологодские реставраторы", они выполнили работу за полтора года. Уникальность их в том, что мастера воссоздали подлинные конструктивные элементы дома", - рассказала ТАСС Доможирова.

Объект был значительно изменен во время перестройки в 1970-е годы, поэтому реставраторы опирались на фотографии флигеля и находки. Так, в центре дома заново выложена печь, от которой остался только фундамент, его случайно обнаружили при вскрытии полов при реставрации. По одной балясине, найденной в подвале, изготовлена лестница. По фотографиям и старинным технологиям, которые применялись в Вологде, воссозданы окна, полы и обшивка дома снаружи - на нее ушло около 500 досок, которые обрабатывались вручную. У дома вновь появился балкон. Интерьер наполнен антикварными предметами XIX-XX веков, рассказала руководитель управления.

"На первом этаже отреставрированного здания откроется цветочный магазин, на втором - административные помещения, на третьем, мансардном этаже будет размещена экспозиция с материалами об истории семьи владельцев этого дома", - рассказала Доможирова.

Известно, что добротный деревянный дом являлся флигелем усадьбы действительного статского советника Николая Дружинина, председателя Вологодской губернской земской управы (1913 год). В 1918 году в главном доме усадьбы размещался офис британского вице-консульства, в котором, по легенде, некоторое время жил английский разведчик Сидней Рейли, прототип Джеймса Бонда. Флигель же использовался для проживания прислуги и сдачи жилья внаем. Это третий объект, который отреставрировал в Вологде за собственные средства предприниматель Якимов. До этого был восстановлен дом купца Черноглазова, известный как "дом с лилиями" благодаря украшению в виде резных лилий на дверях дома XIX века. Затем был воссоздан дом купца Извозчикова, находившийся в аварийном состоянии. На данный момент предприниматель планирует провести реконструкцию четвертого объекта - деревянного особняка, принадлежавшего старинному дворянскому роду Засецких. Это был богатый усадебный комплекс с каретником, ледником и другими постройками. Сохранился только особняк, который Якимов получил в долгосрочную аренду и сейчас занимается вопросами его реставрации.

Презентация дома Дружинина состоялась ко Дню города Вологды, которое отмечается 27 июня.