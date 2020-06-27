Народный артист России Александр Михайлов проведет набор студентов для ВГИКа в Крыму

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Народный артист России Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Белый снег России" и других, в июле начнет набор студентов для Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил в субботу ректор ВГИКа Владимир Малышев

"Буквально за два дня к Меньшову (режиссеру Владимиру Меньшову) записались 3 тысячи 70 человек. Не знаю, как мы всех успеем просмотреть. И в этом году, учитывая ситуацию, так как у нас еще народный артист России Александр Михайлов набирает мастерскую параллельно с Меньшовым, нам пришлось принимать решение, и набор Михайлов будет делать в Крыму и Севастополе. Буквально с 5-6 июля, там тоже идет запись, будет такой целевой набор оттуда", - сказал Малышев в ходе I Международной конференции "АРТtalk. Искусство после", проходящей в преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

Он добавил, что дистанционно ВГИК будет проводить набор по специальностям "Киноведение", "Драматургия", "Продюсирование". "Мы будем набирать дистанционно, просто мы не справимся по-другому. Но все, что касается режиссуры, кинооператорского и актерского мастерства, мы будем набирать все-таки в очном режиме. У нас уже прошла первая неделя предварительных прослушиваний абитуриентов по актерскому мастерству. Большие требования Роспотребнадзора мы уже выполнили", - сказал ректор ВГИКа. Так, в этом году вступительные испытания проходят в павильоне площадью 200 метров, а не в аудиториях.

По мнению Малышева, дистанционное образование не может заменить очное, оно может использоваться только как вспомогательный инструмент. "Безусловно, я как мастодонт жду того времени, и ждут и студенты, скучают по институту, когда мы вернемся к нормальному, натуральному общению", - сказал ректор ВГИКа.

Александр Михайлов в 1969 году окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института. И в этом же году стал артистом Приморского краевого драматического театра им. Горького, где дебютировал ролью Раскольникова в спектакле "Преступление и наказание".

В 1970-1979 годах работал в Саратовском академическом театре драмы им. К. Маркса. На киноэкране дебютировал главной ролью в фильме "Это сильнее меня" (1973). В 1981 году "За талантливое воплощение образов современников в кино и высокое исполнительское мастерство" был удостоен премии Ленинского комсомола. Зрительский успех (лучший актер 1982 года по результатам опроса журнала "Советский экран") и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых Михайлову принесла роль Павла Зубова в картине "Мужики!..". Также известен по фильмам "Любовь и голуби", "Отряд специального назначения", "Очарованный странник" и ряду других. В 1973-1985 годах играл в Московском театре им. Ермоловой. С 1985 года - актер Государственного Академического Малого театра.