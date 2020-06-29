Компании из России на Каннском онлайн-кинорынке показали зарубежным партнерам 19 картин

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские компании показали 19 фильмов, среди которых "Пальма" Александра Домогарова - младшего и "Земля Эльзы" Юлии Колесник, в виртуальном зале на Каннском онлайн-кинорынке March du Film, а также финализировали ряд сделок по зарубежному прокату. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино" по итогам международного мероприятия.

Каннский кинорынок прошел в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Российские проекты были представлены на виртуальном стенде, организованном компанией "Роскино". Как рассказали в "Роскино", российские студии получили возможность показать свои художественные и анимационные проекты зарубежным партнерам.

"Виртуальный павильон и программа скрининга на онлайн-кинорынке в Каннах стали одной из таких точек опоры для продюсеров, которые показали свой контент и продолжили переговоры по проектам, показанным на Key Buyers Event (онлайн-кинорынок, организованный "Роскино" - прим. ТАСС). Мы видим, что прокат за рубежом постепенно оживает, и, хотя мы не можем рассчитывать на запланированный объем сборов в этом году, уже летом российские фильмы начнут выходить на большой экран за рубежом, не говоря о показе на международных онлайн-платформах. Прошедший KBE и виртуальный Marche du film стали отличной площадкой для завершения весеннего сезона переговоров и подготовкой к осени", - сказала глава компании Евгения Маркова, чьи слова привели в пресс-службе. Виртуальный кинозал стал площадкой для показа 19 отечественных картин.

На Каннском кинорынке ряд компаний заключили сделки по прокату фильмов за рубежом. Так, Art Pictures Studio подтвердила предложение по показу фантастической картины "Вторжение" Федора Бондарчука на территории Вьетнама и Таиланда. Компания RWV договорилась с испанским дистрибьютором по показу фильма "Красный призрак" Андрея Богатырева, в Латинскую Америку продали картину "Атакан. Кровавая легенда" Александра Гришина, на территорию Северной и Латинской Америки - "Сторожа" Юрия Быкова. "Марс Медиа Энтертейнмент" заключили договор с японским дистрибьютором на показ режиссерской версии фильма Алексея Сидорова "Т-34". Фильм выйдет в широкий прокат в Японии 31 июля.

"Сегодня отечественная отрасль производит конкурентную продукцию, и умение преподнести ее становится одним из важнейших направлений нашей работы. Кинопродюсерам, кинокомпаниям, анимационным студиям важно участвовать в таких проектах как Каннский кинорынок и демонстрировать высокий уровень российских фильмов иностранной аудитории. Вот уже на второй площадке за этот месяц мы слышим позитивные отзывы от иностранных партнеров. Подобная реакция вдохновляет нас развивать сотрудничество с ними и продолжать продвижение российской культуры на глобальном уровне, в том числе на языке кино", - отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов, слова которого приводятся в сообщении.