Кинотеатр им. Гайдая на малой родине режиссера закрывается

ТАСС, 30 июня. Руководство сети кинотеатров "Шторм-Синема" в Амурской области приняло решение закрыть единственный на весь город Свободный, где родился советский режиссер Леонид Гайдай, кинотеатр им. Гайдая, о чем сообщило во вторник своим подписчикам в соцсети Instagram. К спасению учреждения подключились областные власти, жители региона и актер, режиссер и продюсер Гоша Куценко.

"Дорогие друзья, с большим сожалением сообщаем, что наш кинотеатр имени Гайдая мы вынуждены закрыть навсегда. Благовещенская налоговая, трижды отказав нам в субсидии, явно ставила такую цель, и вот она выполнена. Мы начинаем демонтаж оборудования и, продав его, попытаемся спасти другие наши кинотеатры. Извините, что так вышло, мы честно пытались, но налоговая нас победила", - говорится в сообщении сети кинотеатров на ее официальной странице в Instagram.

Согласно приведенному ответу налоговой службы, опубликованному на той же странице, отказ произошел на основании того, что при создании юридического лица основным видом деятельности компания заявила тогда еще не кинопрокат, а управление недвижимым имуществом. При этом с 2016 года сеть ведет деятельность в области кинопоказов, которая приносит более 85% оборота компании. Внимание к судьбе кинотеатра также привлек на своей странице актер, режиссер и продюсер Гоша Куценко, призвавший подписать онлайн-петицию за сохранение кинотеатра.

"Может быть, налоговая в городе президентского внимания сможет посчитать голоса людей, которые любят кино и четыре месяца мечтают туда сходить. Подпишите петицию, спасите кинотеатр, сделайте доброе дело для кинематографа", - сказал Куценко в своем видеообращении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Амурской области, сейчас сразу несколько областных ведомств подключились к изучению проблемы и поиску вариантов решения, несмотря на то, что сеть кинотеатров "Шторм-Синема" является частным предприятием.

Советский кинорежиссер Леонид Гайдай родился в городе Свободном в 1923 году. Среди его картин самые известные фильмы советского периода: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев", "За спичками" и другие.