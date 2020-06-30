СМИ: Шанхайский международный кинофестиваль запланирован на конец июля

ШАНХАЙ, 30 июня. /ТАСС/. Перенесенный из-за пандемии 23-й Шанхайский международный кинофестиваль должен пройти в конце июля. Об этом сообщила во вторник газета "Чжунго чжэнцюаньбао" со ссылкой на источники в киноиндустрии.

В конце мая оргкомитет фестиваля объявил о том, что запланированный на 13-22 июня кинофестиваль переносится на другое время, однако сроки официально не уточнялись. В заявлении тогда указывалось, что подготовка к киносмотру продолжается и, несмотря на вспышку коронавируса, к нему наблюдается большой интерес со стороны различных организаций как в самой стране, так и за ее пределами, а также общественности и всех любителей кино.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. Он давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм российского кинорежиссера Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий". Конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы.