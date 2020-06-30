Мединский: при создании Ржевского мемориала использовались фотографии молодых бойцов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лицо советского солдата для Ржевского мемориала создавалось в компьютерной программе с использованием нескольких десятков фотографий молодых бойцов, погибших подо Ржевом. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы хотели, чтобы действительно был собирательный образ советского солдата: как он воевал, чем он был вооружен, как он выглядел. И в итоге его лицо, оно буквально сделано в компьютерной программе из нескольких десятков типичных фотографий молодых ребят, погибших подо Ржевом", - сказал он.

Также Мединский рассказал, что выбор возраста советского бойца был долгим, "были варианты с более взрослыми [солдатами]". Образ продумывали до мелочей: во что он должен быть одет, как должен держать оружие.

Помощник главы государства отметил, что собирательный образ советского солдата "впитал в себя тот миллион с лишним человек", которые таким образом обрели свое героическое воплощение. "И теперь, вспоминая своего деда или прадеда, можно посмотреть на этот памятник и сказать: в принципе, он был таким", - добавил Мединский.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату состоялась во вторник, в ней приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что Ржевский мемориал имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения.