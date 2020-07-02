Денис Мацуев сыграет классику и джаз в парке "Зарядье" в честь юбилея

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев в четверг даст юбилейный концерт под открытым небом в московском парке "Зарядье". С маэстро выступят знаменитые коллеги, рассказал журналистам пианист.

Концерт будет приурочен к 45-летию, которое маэстро отметил 11 июня. На сцену выйдут альтист и дирижер Юрий Башмет, оперные солисты Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, джазмены Андрей Иванов, Александр Зингер и Аркадий Шилклопер, звезды фонда "Новые имена" и конкурса "Синяя птица".

"Я всегда говорю: я очень люблю отмечать дни рождения. Но с одним условием: на сцене. В этом году празднование было только в семейном кругу, но и на сцене мы все же встретимся. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто примет участие в этом концерте, это мои друзья, соратники. Будет много всего: и классика, и джаз, импровизации, необычный репертуар", - рассказал Мацуев.

Запрет на массовые мероприятия, введенный для борьбы с распространением коронавируса, все еще не снят, поэтому зрители смогут увидеть праздник только онлайн: трансляция начнется в 19:00 мск в эфире онлайн-кинотеатра ivi.

"Конечно, мы все скучаем, и живое дыхание зала несравнимо даже с самой гениальной трансляцией. Тем не менее, если есть риск, мы подождем", - подчеркнул юбиляр. Ранее Мацуев был вынужден отложить юбилейный вечер, запланированный на 16 июня в Государственном Кремлевском дворце. Большой концерт состоится 14 октября.