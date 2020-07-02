Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Диденко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Режиссер Максим Диденко представил свой первый веб-сериал "амроН", три серии которого опубликовала продюсерская компания Daily Heroes Media. Сериал доступен на YouTube с четверга, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Согласно идее создателей, в недалеком будущем Россией правит православная нейросеть "амроН" ("Норма" Сорокина наоборот), сквозь миллионы объективов наблюдающая за жизнями людей и неожиданно вторгающаяся в эти жизни", - сказали в пресс-службе.

Главную роль в первой серии проекта исполнила Ксения Собчак, она сыграла будущего правителя России. В первом эпизоде она участвует в дебатах с оппозиционером-сектантом Федором Кукушкой, которые транслируются на главном федеральном телеканале "Первый дождь".

Сценарист сериала Евгений Мандельштам рассказал, что идея пригласить Собчак пришла всей рабочей группе в начале написания сценария. "Как только команда приступила к написанию сценария эпизода про политические дебаты, сразу стало понятно, что нужен ключевой персонаж. И мы решили, что Ксения идеально бы подошла на эту задачу <...> Ксения Анатольевна привнесла в проект реалистичность происходящего", - цитируют его в пресс-службе.

Помимо Собчак, в сериале зрители увидят актеров Александра Горчилина, Василия Михайлова, Никиту Кукушкина, Розу Хайруллину и других. Сценаристами сериала стали Евгений Мандельштам, Максим Диденко и Илья Старилов. Первые три серии имеют хронометраж от 10 до 40 минут.

"Продюсеры решили, что каждая серия будет длиться ровно столько, сколько времени нужно сделать на какое-то заявление, отреагировать", - пояснили в пресс-службе.

Как считает генеральный продюсер проекта Алексей Мазур, сериал не является политическим высказыванием. "Мы <...> просто демонстрируем социальную реакцию на то, что происходит вокруг, а самое главное - у нас есть желание обсудить с нашей аудиторией новый общественный договор, заключенный между людьми и властью", - цитируют его в пресс-службе.

О компании

Продюсерская компания Daily Heroes Media специализируется на производстве телевизионного контента, сотрудничает с крупными телеканалами России. Среди проектов Daily Heroes Media "Русский ниндзя", "Теперь я босс", Hello!#Звезды, "Звезды рулят", "Бизнес на удаленке".