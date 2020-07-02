Выставка современного искусства "Поколение XXI" откроется 3 июля в Новой Третьяковке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 3 июля одновременно с открытием музея для посетителей после долгого перерыва. Экспозиция представит срез российского искусства первого двадцатилетия XXI века, сказала на пресс-показе в четверг генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Очень здорово вернуться в это здание, даже еще пока без большого количества людей, но уже оживающее", - отметила Трегулова.

С середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта для посетителей из-за пандемии коронавируса. Выставку "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" планировалось открыть в апреле, но пришлось скорректировать даты. Первая после долгого перерыва экспозиция объединила более 100 произведений - живопись, графику, фотографию, видеоарт, объекты и инсталляции.

Посетители увидят работы Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Арсения Жиляева, арт-группировки "ЗИП", Алисы Йоффе, Сергея Сапожникова, Давида Тер-Оганьяна и многих других молодых художников. Как отмечают в галерее, цель этого масштабного проекта - не только представить работы публике и профессионалам, но и попытаться проанализировать главные явления и идеи в российском искусстве последних 20 лет. На выставке покажут работы, переданные галерее в дар Фондом Смирнова и Сорокина, а также приобретенные на пожертвование от фонда.

"Это дар, состоящий из 150 работ, дар беспрецедентный. Огромное спасибо фонду за то, что у нас была возможность выбрать то, что мы сейчас наиболее важным для себя. Мы показываем на выставке где-то около 100 работ, она получилась абсолютно блестящей. И она очень действительно дает очень точный срез искусства этого времени, с его игрой, с отсылкой к русскому авангарду, в особенности после выставки "Авангард. Список номер один", которая была в этих залах", - сказала Трегулова.

Она напомнила, что в собрании галереи есть лакуны - в части, касающейся современного искусства. И благодаря дару фонда удалось восполнить некоторые пробелы. В результате, по ее словам, получился настоящий срез искусства первого двадцатилетия 21 века. "Серьезный блок работ, которые позволяют нам уже смело говорить, что у нас есть 2000-е, 2010-е. И теперь наша задача, она очень сложна и весьма дорогостоящая, - попробовать компенсировать каким-то немыслимым усилием утрату нами 90-х", - добавила генеральный директор галереи. Она надеется, что дар Фонда Смирнова и Сорокина послужит примером для других коллекционеров.

Отсылки к авангарду и не только

Кураторами выставки стали Игорь Волков, Ирина Горлова (Государственная Третьяковская галерея), Владимир Логутов (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина). Символично, что экспозиция открывается в тех залах, где ранее была представлена выставка "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры".

"Для нас это престижно, что мы входим в залы, где висели работы Малевича, Татлина, Розановой. Та выставка заканчивалась ксероксом статьи, что все это искусство ужасно, отвратительно, что нужно изгнать его из музеев. И на самом деле современное искусство в музеях тоже нередко так воспринимается. И даже зрителем, который приходит в музей смотреть даже уже на "Черный квадрат". Он уже знает, что это некая икона, даже если он ему не нравится. А когда они приходят и видят современное искусство, они говорят, что вот, эти художники ничего не могут придумать другого и вообще все это недостойно еще", - сказала ТАСС Горлова.

Она добавила, что организаторам выставки важно показать, что в то время работы, которые впоследствии вошли в историю, тоже воспринимались в штыки. "То искусство тоже было только что сделано молодыми людьми, и тогда не было понятно, открытие это или нет, тем более что опыты были совершенно разные", - сказала собеседница агентства.

Первый зал носит название "Монохромность и аскетизм: экономия художественных средств". В нем представлена серия "Юбки" Александры Галкиной, которая визуально отсылает к языку супрематизма. Также здесь можно увидеть серию Давида Тер-Оганьяна "Черная геометрия", инсталляцию Ирины Кориной "Том-модель", представляющую собой коробку от телефона Nokia, увеличенную до размеров дивана, произведения Валерия Чтака, Ани Желудь и других художников.

В разделе "Игра" экспонируются работы "Яйца" Полины Канис, арт-группировки "ЗИП", Светы Шуваевой, группы "МишМаш". "В этом разделе выставки основной художественной стратегий становится игра или подмена как практика выражения относительности и условности любых принятых всерьез понятий современности", - говорят организаторы. Следующий зал назван "Отвоевывая пространство: социальное напряжение, стресс" - в нем среди прочих экспонируются работы Полины Канис, Алисы Йоффе, Миши Most, Владимира Логутова.

Вслед за этим зритель исследует "Память". В последнем можно увидеть работы Хаима Сокола, который часто обращается к архивным материалам и личным документам, исследуя тему личной и коллективной памяти. Также в этом зале представлены работы Андрея Сяйлева, Павла Отдельнова, Владимира Потапова, Ивана Лунгина и других. Следующие залы - "На полях: эстетика локального" и "Возможность красоты".

В самом конце посетителей ждет "Архив", где с помощью фотографий и других материалов рассказывается о работе Фонда Смирнова и Сорокина. Изначально предполагалось, что это будет своеобразная читальня с диванами, чтобы гости музея могли задержаться, с комфортом прочитать интересующие их материалы, посмотреть фотографии. Но ограничения, связанные с пандемией и необходимостью соблюдения социальной дистанции, внесли корректировки в эти планы, поэтому буклеты и издания будут лежать на столе, где их можно изучить.

Срез 20-летия через искусство

Представленные в экспозиции работы пополнили собрание галереи благодаря дару Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Основа коллекции - работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах. В Третьяковке напоминают о миссии, которой следовал Павел Михайлович Третьяков, - представить "русскую школу в последовательном своем ходе".

Владимир Смирнов и Константин Сорокин - коллекционеры, меценаты, поддерживающие молодое искусство. С 2008 года многие художники прошли через мастерские созданного Смирновым и Сорокиным фонда, участвовали в организованных им выставках, получили международную известность. Так сформировался круг авторов, имена которых связаны с деятельностью фонда, и сложилась значительная коллекция произведений, составивших групповой портрет нового поколения современного российского искусства.

"Конечно, я очень рад, что посетители наконец-то смогут увидеть выставку. Огромная радость от того, что это произойдет. Но еще здесь, как это говорится, нет худа без добра. У нас выставка должна была быть месяц и пять дней, а теперь она будет два месяца. Хорошо, больше людей увидят эту выставку. Все к лучшему. Если ты живешь оптимистично, то у тебя оптимистично все и случается", - сказал ТАСС Смирнов.

Он отметил, что выставка - "настоящий срез периода". "Обычно бывает несколько художников, какая-то тема, а здесь глобальный срез 20-летия. Фонд вместе с художниками сегодня создает историю, и это важно. Насколько эта история будет оценена впоследствии, покажет время. Никакой критик сегодня не может сейчас сказать, что будет через 10 или 15 лет и кто попадет в историю из этих художников, кто не попадет. Точно, что какие-то из этих художников попадут в историю протяженную", - сказал собеседник агентства.