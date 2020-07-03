МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend пройдет онлайн с 3 по 5 июля. Его тема - "Искусство на расстоянии", а главным событием открытия станет аудиовизуальный пластический перформанс "Рекурсия", сообщили ТАСС в пресс-службе арт-агентства Everal, организующего мероприятие.

"В этом году фестиваль пройдет онлайн на сайте, в соцсетях фестиваля, а также на площадке сервиса "Яндекс.Коллекции". Главным событием открытия фестиваля станет аудиовизуальный пластический перформанс "Рекурсия" в смешанной реальности, созданный студией интерактивного искусства Kuflex, танц-художницей Юлией Арсен и композитором Leksha Yankov. Это микс живого музыкального и пластического выступления, компьютерной игры и фантастического фильма", - рассказали в пресс-службе, добавив, что зрители в реальном времени смогут влиять на визуальный и звуковой контент шоу с помощью онлайн-чата.

Всего будет доступно более 50 событий фестивальной программы: выставки российских и международных художников, показы фото- и видео-работ, документации перформансов, онлайн-встречи с галеристами, лекции, виртуальные прогулки по студиям художников и домам коллекционеров, общение с кураторами и звездами арт-сцены.

Тема фестиваля EverArt Weekend 2020 звучит как "Искусство на расстоянии". "Это не просто дань тренду диджитализации, но и повод к размышлению о будущем искусства: может ли экран ноутбука передать атмосферу галереи, а искусственный интеллект - творить лучше художника? Эти и другие вопросы стали отправной точкой для работ художников - участников фестиваля", - поясняют организаторы.

В фестивале участвует 30 галерей и 300 художников, среди них московские галереи и центры, в том числе центр современного искусства "Винзавод", арт-пространство Cube, музей АРТ4, галерея RuArts, галерея "ГУМ-Red-Line", центр современного искусства МАРС, фонд In Artibus, а также петербургские - галерея "Анна Нова", Музей стрит-арта и другие. В числе художников - Семен Файбисович, арт-группа Obvious, Сергей Борисов, Саша Фролова, Джонатан Монаган, Андрей Бартенев, Вова Перкин, Майк Тайка.

"Нашим фестивалем мы стремимся сделать современное искусство доступным и понятным каждому. Отдав дань этому сложному времени пандемии, в котором мы все оказались, и благодаря ему у нас получается реализовать нашу миссию в полном масштабе - с помощью цифровых технологий мы открываем современное искусство всем желающим", - сказала ТАСС Люси Виноград, директор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal.

"Посмотреть" и "Пообщаться"

Фестиваль разделен на два блока. Первый блок - "Посмотреть" - включает онлайн-выставки, которые будут открыты круглосуточно во все дни проведения фестивала на сайте и в сервисе "Яндекс.Коллекции". После завершения фестиваля они будут доступны в течение месяца по платной подписке, а некоторые работы российских художников можно будет приобрести в формате принтов.

"Пообщаться" - это дискуссионная программа, серия событий, раскрывающих мир искусства для новичков и углубляющих знания арт-энтузиастов со стажем. "Блок проходит в те же дни - с 3 по 5 июля и состоит из лекций, бесед, экскурсий, презентаций работ и виртуальных походов в гости к художникам. Записи будут доступны еще в течение месяца после фестиваля по платной подписке", - добавили в пресс-службе.

Также будет организована площадка в галерее "ГУМ-Red-Line" на Красной площади. В зале установят экран с трансляцией событий фестиваля в режиме реального времени. Там можно будет участвовать во всех запланированных онлайн-включениях.

О фестивале

Ежегодный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend существует с 2019 года, его задача - сделать искусство открытым, доступным и понятным для всех. В прошлом году проходил с 9 по 11 августа в Москве, он стал крупнейшим по составу участников городским фестивалем современного искусства и охватил 30 московских локаций: галереи, арт-пространства, музеи и парки. Всего было представлено 10 тыс. работ российских художников, в том числе Кирилла Яковлева, Андрея Архипова, Алексея Васильева, Максима Орлицкого, Екатерины Белявской, Олега Доу и многих других. За три дня фестиваль посетили 52 тыс. человек.