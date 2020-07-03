Третьяковская галерея открывается для посетителей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея открывается в пятницу для посетителей после долгого перерыва. В музее обеспечены все необходимые меры безопасности, а сотрудники ждут гостей, сообщила ТАСС заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

С середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Конечно же, мы с большим волнением и тревогой, но в то же время и с радостью ждем наших посетителей, потому что уже очень соскучились. Музей готовится, все сотрудники осваивают работу в масках, перчатках, защитных экранах, за защитными стеклами. Мы заново пробуем, казалось бы, самые привычные вещи и процессы и открываем для себя много нового. Надеюсь, это войдет у нас в привычку, и мы все будем чувствовать себя безопаснее - и сотрудники, и посетители. И, конечно же, это не помешает нам всем испытать радость от встречи и от встречи с искусством", - сказала собеседница агентства.

В пятницу открываются и Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Также начинают работу малые музеи. Продлена работа выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки. Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Также в здании на Крымском Валу открывается и новая выставка - "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников, а также пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других.

"Это для меня лично очень радостное событие, потому что, конечно, в этой ситуации очень сильных перемен, неожиданных, таких, с которыми мир впервые столкнулся, здорово открываться современным искусством, которое как раз и осмысляет действительность, текущий момент и то, что в нем происходит", - отметила Мрдуляш. Экспозиция будет открыта по 16 августа.

Ближайшие планы

7 июля в Новой Третьяковке начнет работать выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященная искусству эпохи застоя. Она представляет собой вторую часть трилогии, первой из которых стала "Оттепель", а финальная часть расскажет о периоде перестройки. Выставка готовилась задолго до введения мер самоизоляции и готова к презентации, она пройдет в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Экспозиция включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

О безопасности

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, посетители и сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также будет регулярно проводиться дезинфекция помещений. Чтобы избежать переполненных залов, введена продажа билетов по сеансам. В галерее рекомендуют покупать билеты заблаговременно на сайте.

"Вход в музей будет по сеансам, каждые полчаса. Мы рекомендуем в течение двух часов осмотреть экспозицию и выйти из музея, чтобы позволить войти следующим посетителям, чтобы галерея не переполнялась. Мы надеемся, что двух часов будет достаточно. Хочу подчеркнуть, что это рекомендации, это не обязательно - если вам нужно больше времени на осмотр экспозиции, конечно же, оно у вас есть, вас никто не выгонит", - отметила Мрдуляш.

Также введены сеансы и в малых музеях - доме-музее Виктора Васнецова и доме-музее Аполлинария Васнецова. "Так как там нет возможности сделать поток посетителей постоянным, мы ввели сеансы, когда будем просить посетителей выходить из музея - это связано исключительно с архитектурой этих музеев, с их пространственным устройством, чтобы ни потоки не пересекались, ни музей не переполнялся. И, соответственно, чтобы мы могли проветривать помещения", - пояснила собеседница агентства.