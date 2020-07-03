Александр Калягин назвал Анатолия Эфроса "театральным богом"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выдающийся режиссер театра и кино, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Эфрос (1925-1987), которому в пятницу могло бы исполниться 95 лет, был "театральным богом". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин.

"Анатолий Васильевич Эфрос - театральный бог. Уверен, что так думают все, кто имел счастье с ним работать, и все, кто имел счастье видеть его спектакли", - сказал Калягин.

По его словам, "в театр Эфроса стремились попасть и актеры, и зрители, и это совершенно уникальное явление возникало в любом пространстве, где появлялся гениальный Эфрос". "Так было и во МХАТе, где он поставил два спектакля - "Тартюф" и "Живой труп", в которых мне посчастливилось работать с ним", - вспомнил артист.

"Наверное, об Анатолии Васильевиче Эфросе (в связи с 95-летием со дня его рождения) сегодня будут говорить очень много, будут говорить самые разные люди. Но должен признаться, что этот юбилей для меня вовсе не повод вдруг вспомнить о великом режиссере. Анатолий Васильевич был и есть в моей жизни всегда", - заявил Калягин.

Эфрос навсегда

"Его портреты украшают мой кабинет в театре, и в редкие минуты, когда удается остаться одному в тишине, я мысленно веду с ним беседы, вспоминаю наше общение, наши репетиции. Я не только сыграл у него свои лучшие роли, но многому научился", - признался Калягин.

Иногда я вижу, продолжил он, как мои собеседники приходят в недоумение, когда вдруг в самом сложнейшем и серьезнейшем разговоре, я неожиданно позволяю себе пошутить и весело рассмеяться. "Так делал Анатолий Васильевич Эфрос на репетициях - для него перейти от трагедии к юмору было так же естественно, как перейти из одной комнаты в другую. Это он меня научил, что нет никаких полочек в искусстве, нет никаких границ... И в жизни это тоже нормально", - пояснил Калягин.

Он рассказал, что когда стал строить свой театр "Et Cetera", не сразу знал, что и как в нем будет. "Но я точно знал: в театре обязательно будет Эфросовский зал. И наша Малая сцена так и называется - Эфросовский зал. И перед входом висит его большой портрет. И рядом выведены мои слова любви и благодарности к нему, которые я смог написать. В них сказано не все, моих чувств и мыслей гораздо больше", - отметил Александр Александрович.

Он также добавил, что когда несколько лет назад возглавляемый им театр учредил стипендию, которая вручается лучшему студенту режиссерского факультета ГИТИСа, то, естественно, не задумываясь, было решено: она будет именная и будет называться - Эфросовская.

"Однажды я признался, что был влюблен в Анатолия Васильевича Эфроса, как женщина. И это правда. Я просто получал удовольствие от того, что он присутствует рядом, молчит или рассказывает, любил каждый его жест, его тихий голос, его смех...", - поделился Калягин.

А в завершение подвел итог. "Я думаю, что Эфрос не просто наложил отпечаток на мою жизнь, он во многом перевернул мои представления о профессии, о театре. И, если честно, иногда у меня вырывается фраза: он мне напоминает Эфроса - говорю я о каком-то режиссере. Потом часто возникают разочарования, и я все более отчетливо понимаю - Эфрос был один, и таких больше уже не будет", - заключил глава СТД.

Из биографии Эфроса

Анатолий Эфрос родился 3 июля 1925 года в Харькове в семье служащего авиационного завода. В годы Великой Отечественной войны, в эвакуации в Молотове, вплоть до 1945 года работал слесарем на том же заводе. С детства увлеченный театром, Эфрос в 1943 году поступил в актерскую студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета, находившемся в то время в эвакуации; в 1944 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, который окончил в 1950 году.

В 1951-1953 годах Анатолий Эфрос набирался опыта в Рязанском драматическом театре. В 1954 году был направлен в качестве режиссера-постановщика в Центральный детский театр (ныне Российский академический молодежный театр), который в считанные годы сумел превратить в один из самых интересных театров столицы. Затем работал в "Ленкоме", в театре на Малой Бронной, его творения насыщали воздух театральной Москвы, на них буквально ломились зрители, о них писали и спорили.

Вклад Анатолия Эфроса в театральное искусство неоспорим и бесценен. Это он дал сценическую жизнь пьесам Алексея Арбузова, Виктора Розова, Александра Володина, Михаила Рощина, Эдварда Радзинского и других талантливейших современных драматургов. Он также прослыл одним из самых смелых и интересных интерпретаторов классики, поставив "Женитьбу" по Гоголю и "Месяц в деревне" по Тургеневу, чеховских "Трех сестер" и шекспировского "Отелло". Его последними работами были "Мизантроп" Мольера и "На дне" Горького в Театре на Таганке, где он в конце жизни занимал пост главного режиссера.

В общей сложности Анатолий Эфрос поставил более 80 театральных спектаклей. Широко известны его новаторские работы, снятые на телевидении и записанные на радио. Работал Эфрос и в кино. Он также был автором нескольких книг, в которых откровенно размышлял о выпавшей ему доле.

"Я часто думаю, как все-таки не очень устроена моя художественная жизнь, - делился режиссер. - У меня не было единого театра, но в то же время каждый раз необходимо было сделать какой-то поворот, какой-то скачок, что-то в себе взбудоражить. Видимо, художнику надо не бояться менять свою жизнь".

К сожалению, судьба отпустила ему не так уж много - чуть более 60 лет. Анатолия Васильевича не стало 13 января 1987 года. Но династия Эфроса получила достойное продолжение: по стопам своего знаменитого отца пошел и сын - художник и режиссер Дмитрий Крымов.