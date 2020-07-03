Эксперты: в 12 регионах за четыре месяца пандемии сократили расходы на культуру

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сокращение расходов на культуру в консолидированном бюджете субъектов РФ за четыре месяца пандемии по состоянию на 1 мая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в 12 регионах РФ. Такие данные следуют из аналитического бюллетеня Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

"Анализ отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ в части расходов в сфере культуры показал, что по итогам четырех месяцев 2020 года сокращение расходов на культуру по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдалось в 12 субъектах РФ, а расходов на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сфере культуры - в 16 субъектах РФ", - говорится в исследовании.

Отмечается, что максимально снизились расходы на культуру в Астраханской области - на 15%. В среднем по России сокращение соответствующих расходов составило 0,3 п. п.

Господдрежка учреждений культуры

Средств, выделенных правительством РФ на поддержку федеральных организаций культуры, пострадавших в период пандемии коронавируса, должно хватить для выплаты зарплат сотрудникам в течение почти трех месяцев.

"Правительство Российской Федерации в 2020 году выделило более 3,8 млрд рублей (3 808 500 рублей) на поддержку федеральных учреждений культуры. <…> Расходы на оплату труда за счет собственных средств федеральных учреждений культуры, подведомственных Минкультуры России, в 2019 году составляли более 16 млрд рублей, а за один месяц - 1,3 млрд рублей. Поэтому для обеспечения работникам федеральных государственных бюджетных учреждений культуры уровня заработной платы 2019 года выделенных средств хватит почти на три месяца ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, при сохранении бюджетного финансирования и численности этих организаций", - говорится в исследовании.

По данным исследования, доля расходов на оплату труда за счет собственных средств федеральных учреждений культуры в 2019 году составила в целом 34,8%. Больше всего она в цирках - 76,4%, где такие расходы составляют более 1,3 млрд рублей, а меньше всего - в библиотеках (5,4% и 186,2 млн рублей).

Согласно распоряжению правительства, выделение средств должно осуществляться на сохранение уровня заработной платы работников федеральных государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Минкультуры России, на обеспечение расходов на охрану и пожарную безопасность и в том числе на уплату налогов.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что зарплата в подведомственных культурных организациях должна сохраняться на уровне 2019 года. Авторы исследования напомнили, что выделенные средства будут направлены только тем федеральным государственным учреждениям культуры, чья деятельность была полностью или частично приостановлена в связи с пандемией. Отбирать такие учреждения будет Минкультуры России.

Так, среди организаций уже была распределена первая часть средств объемом 1,269 млрд рублей из выделенных 3,8 млрд рублей. Сумма формировалась исходя из размера организации, уровня выпадающего дохода, количества сотрудников.