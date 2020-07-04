В Москве открывается первая серия концертов для зрителей на машинах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Серия живых выступлений отечественных музыкантов для зрителей на автомобилях открывается в субботу в Москве. Об этом сообщили пресс-службы концертных агентств T.C.I. и SAV Entertainment.

"Вы не останетесь без живой музыки этим летом. Уже в эти выходные в "Лужниках" стартует летняя серия drive-in концертов Live&Drive", - объявили организаторы. Они пояснили, что такой формат поможет "сделать это лето запоминающимся, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий" из-за пандемии коронавируса, ведь, находясь в своих машинах, публика соблюдает социальную дистанцию.

Предполагается, что концертная серия продлится до конца лета, выступления будут идти по пятницам и субботам. Первой на сцену выйдет группа The Hatters, 5 июля для автомобилистов выступит певица Zivert. 10 и 11 июля запланированы шоу Леонида Агутина и группы "Сплин", 17 июля на парковке спорткомплекса споет лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

Зрители будут из своих автомобилей видеть артистов на сцене, звук будет транслироваться через FM-приемники. "Каждая стереосистема, каждая машина с открытыми окнами становится частью звуковой волны, накрывающей площадку. Таким образом, аудитория становится частью шоу в гораздо большей степени, чем на обычном шоу", - подчеркнули организаторы.

"Если учесть, что drive-in концерты - единственный и довольно доступный способ наполнить это лето живой музыкой, то критиковать его язык не поворачивается. Более того, вполне реальна возможность того, что этот концертный формат настолько полюбится артистам, организаторам и зрителям, что останется с нами и в посткарантинные времена", - предположили организаторы концертной серии.

С середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты.