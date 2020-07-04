Фестиваль современной фотографии "Фиксаж" открывается в здании Новой Третьяковки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестиваль современной фотографии "Фиксаж", объединивший 11 персональных экспозиций и выставку более чем 100 лауреатов конкурса "(За)фиксируй мир! - 2020", пройдет в Западном крыле Новой Третьяковки с 4 по 19 июля. Вход на него будет свободным, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"4 июля 2020 года в здании Новой Третьяковки откроется первый после пандемии коронавируса фестиваль современной фотографии "Фиксаж". Экспозиция фестиваля объединит 11 персональных выставок известных российских авторов и выставку 100 лучших работ лауреатов фотоконкурса "(За)фиксируй мир! - 2020". Тема которого - "Если, что-то и нетак" - специально написана не так," - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что вход на фестиваль свободный для всех. Посещение экспозиции будет организовано по сеансам. Билеты можно получить онлайн на сайте мероприятия.

"Фиксаж" представляет работы современных фотографов, работающих в различных жанрах: репортаж, макросъемка, психологический портрет, фотопейзаж, сити-фотография, свободный жанр. Среди персональных выставок - экспозиции "Что есть счастье" Тофика Шахвердиева, "Дорога, ветер, облака" Сергея Шандина, "Я знаю, город - будет!" Юрия Климова, "Тайны ближнего космоса" Валерии Зверевой и другие.

Говоря о выставке фотографий лауреатов конкурса, организаторы отмечают, что в экспозицию вошли "работы, фиксирующие события, вызывающие добрую улыбку, и фотографии, на которых изображено что-то, что выглядит не так".

"Три слова темы конкурса - три ключевых момента любой неожиданности. Со слова "если" почти всегда начинает развиваться какая-нибудь странная ситуация. Слово "что-то" - это чаще всего что-нибудь непонятное, необычное и не такое, как у всех. Ну а слова "нетак" вообще не существует. Зато самых разных и необычных "нетаков" полным-полно", - добавляют они. Организаторами фестиваля выступают арт-клуб "Галерея" и Союз художников России.