{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Третьяковка надеется открыть свои кинозалы до 1 августа

Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова подчеркнула, что все необходимые санитарные меры обеспечиваются в полном объеме

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея надеется открыть свои четыре кинозала до 1 августа. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Я надеюсь, что мы сможем открыть наши кинотеатры, наши кинозалы, а у нас их четыре, до 1 августа", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Трегулова добавила, что в музее уже работает кафе, также планируется открыть веранду.

Генеральный директор галереи подчеркнула, что все необходимые санитарные меры обеспечиваются в полном объеме.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
Третьяковка может создать арт-резиденции в своих филиалах
Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова отметила, что Третьяковка приобретает произведения современного искусства
Читать полностью