Третьяковка надеется открыть свои кинозалы до 1 августа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея надеется открыть свои четыре кинозала до 1 августа. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Я надеюсь, что мы сможем открыть наши кинотеатры, наши кинозалы, а у нас их четыре, до 1 августа", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Трегулова добавила, что в музее уже работает кафе, также планируется открыть веранду.

Генеральный директор галереи подчеркнула, что все необходимые санитарные меры обеспечиваются в полном объеме.