В Петербурге покажут работы документальных фотографов агентства Magnum о России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге откроет для посетителей в понедельник выставку работ 39 документальных фотографов агентства Magnum об СССР/России с 1947 по 2020 годы. Среди участников нового культурологического проекта - знаменитые мастера фотографии Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Ева Арнольд, Томас Дворжак и другие.

"Это очень важный для нас концептуально проект. В определенном смысле я очень горд тем, что мы первыми рассказываем эту историю на том материале, который содержится в архивах агентства Magnum. Эта выставка не рассказывает в привычном нам формате историю страны, основанную на каких-то датах, событиях. Это огромная эмоциональная история с очевидной такой поправкой, что каждый снимок является самозначимым, он даже без окружения, которое для него выбрано, является важной частью, не только важной частью искусства фотографии, но и важным художественным высказыванием", - рассказал ТАСС в преддверии открытия выставки директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.

Подготовка выставки, в которую вошли 265 фотографий, заняла около двух лет. Отбор снимков был сделан куратором проекта, историком фотографии Ниной Гомиашвили. "Все снимки напечатаны в Париже - это [было] одним из условий агентства Magnum. Они приехали в Россию буквально за несколько дней до начала карантина [из-за пандемии коронавируса]", - отметил Пригара.

От "Русского дневника" до снимков из "красной зоны" больницы

Выставочное пространство разделено на несколько зон, которые соответствуют разным десятилетиям. На первом уровне "Манежа" собраны фотографии советской эпохи - начиная с первых послевоенных лет и до конца 1980-х, а на втором уровне представлены работы о России с 1990 года до наших дней.

Среди работ, которые увидят посетители - снимки, сделанные Робертом Капой в 1947 году во время сорокадневного путешествия по СССР, в которое он отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком. Репортажи об этой поездке были напечатаны в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием "Русский дневник". На его кадрах - моменты из повседневной жизни Москвы, Сталинграда, Ленинграда и Киева в первое послевоенное время. Ловля осетра на Волге в 1947 году, показ мод в столице в 1959 году, посещение Советского Союза советом директоров Pepsico по случаю открытия завода компании в 1974 году, портреты вдовы поэта Осипа Мандельштама Надежды и балерины Галины Улановой, предвыборная кампания на президентских выборах 1996 года - это лишь немногие из сюжетов, представленных на выставке.

"Мы изначально думали о том, что было бы здорово закрыть эту историю 2020 годом, но по тем или иным обстоятельствам не сложилось, так как нас всех посадили на карантин и в это время в Москве "застряла" фотограф Magnum Нанна Хайтман, она отсняла такую прекрасную, с одной стороны, леденящую душу, а с другой стороны, совершенно женскую, девичью историю про жизнь, про продолжение жизни, про сердечность, про благодарность тем людям, которые в последние несколько месяцев борются за наши жизни. Когда я об этом узнала, стало понятно, что невозможно пропустить этот проект", - рассказала ТАСС Гомиашвили.

На выставке представлены фотографии Хайтман, сделанные в том числе в "красной зоне" в 52-й больнице в Москве. Среди них - портреты врачей, которые она снимала после их 24-часового дежурства.

В "Манеже" рассчитывают, что выставка будет работать до конца июля. Вместе с тем в беседе с ТАСС куратор не исключила, что впоследствии проект "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum" покажут и в других городах России. "Я знаю, что об этом думают, организационные вопросы решаются. Если все получится, возможно, осенью получится это сделать", - сказала Гомиашвили.

Международное фотоагентство Magnum Photos было создано пятью друзьями - Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. Его фотографы документировали мировую историю с середины XX века, рассказывая в снимках об индустрии, обществе и отдельных личностях, политике, катастрофах, конфликтах и многом другом.

Новые правила посещения

Из-за ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекции в "Манеже" введены новые правила посещения. Вход в выставочный зал осуществляется пока только по электронным билетам, которые можно приобрести на определенный временной сеанс. В помещениях "Манежа" гостей просят соблюдать дистанцию не менее 1,5 - 2 м, К посещению допускаются только посетители в медицинских масках и перчатках. При этом ценовая политика площадки осталась прежней.

Медицинские сотрудники вне зависимости от их специальности, стажа и города проживания до конца 2020 года смогут посетить "Манеж" бесплатно. Индивидуальные и групповые экскурсии пока проводиться не будут. Для посетителей будет доступен мобильный аудиогид, который позволит получить больше информации о текущей выставке.

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является одним из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.