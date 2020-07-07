В Третьяковке открывается выставка "Ненавсегда", посвященная искусству эпохи застоя

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выставка-исследование "Ненавсегда. 1968-1985", посвященная искусству брежневской эпохи, открывается для посетителей в Новой Третьяковке на Крымском Валу во вторник. Она объединила около 450 экспонатов из 34 собраний, часть предметов не удалось привезти на выставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Выставка задумана как вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах - оттепели, застое и перестройке. Ее открытие планировалось в апреле, но по понятным причинам даты пришлось скорректировать.

"Эта масштабнейшая выставка, которая является первой попыткой осмысления искусства той эпохи, которую мы привыкли называть эпохой застоя, брежневской эпохой. Это попытка разобраться в ней, отбросив все стереотипы и предвзятые точки зрения, попытка заставить звучать параллельно в диалоге и в споре самые разные точки зрения", - отметила в беседе с журналистами накануне открытия выставки Трегулова.

В составе выставки около 450 экспонатов - живопись, скульптура, графика, мозаика, плакат, а также фрагменты фильмов, документация перформансов, архивные материалы. Посетители увидят работы Виталия Комара и Александра Меламида, Льва Кропивницкого, Анны Добровенской, Михаила Шварцмана, Ларисы Кирилловой, Виктора Попкова, Алексея Тегина, групп "Коллективные действия", "Гнездо" и многих других художников.

Экспозиция включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Кураторами выставки выступили Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева и Анастасия Курляндцева.

"На самом деле нам повезло, что мы успели собрать всю выставку до того момента, как музей закрылся. Выставка должна была открыться 10 апреля, 9 апреля мы планировали показ для прессы, поэтому почти вся архитектура была выстроена, все вещи свезены, за исключением только вещей из Центра Помпиду и из музея Людвига в Кельне и Ахене. К сожалению, от этих вещей нам пришлось отказаться, и в том числе от версии знаменитой работы Эрика Булатова "Слава КПСС", - сказала генеральный директор Третьяковки.

Внутренняя эмиграция

"Важно было за эти три с половиной месяца, пока музей был закрыт, не потерять кураж. Мне кажется, работа последние два-три недели над монтажом этой выставки заставила еще раз для себя очень точно определить какие-то вещи, понять, что нам удалось осознать, где, может быть, мы чересчур увлеклись, потому что здесь есть несколько тем, несколько высказываний, которые повторяются на протяжении всего проекта. А, с другой стороны, хотелось артикулировать это так, чтобы зритель ушел с совсем иным, другим пониманием этой эпохи - как времени невероятных ограничений и стеснений, связанных рук и ног, а с другой стороны, времени невероятной интенсивности духовной жизни, временем внутренней эмиграции в мир культуры, философии, искусства, музыки, книг и всего прочего", - добавила Трегулова.

По ее словам, именно в это время сформировались важнейшие концепции отечественного искусства последних десятилетий XX века. "Те концепции, которые в следующий период, период перестройки, вывели это искусство в мир и заставили такие явления, как московский концептуализм, соц-арт, концепция тотальной инсталляции Ильи Кабакова, стать в числе ведущих художественных концепций 80-х и 90-х годов. А рождены они были внутри искусства брежневской эпохи", - заключила генеральный директор Третьяковки.

Выставка проходит в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Она продлится до 11 октября включительно.