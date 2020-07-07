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Пандемия коронавируса нового типа

Любимова: регионы согласовали план по возврату учреждений культуры к обычной работе

Как отметила глава Минкультуры, пока остальные учреждения продолжают работу в онлайн-режиме

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. План поэтапного возвращения учреждений культуры к обычному формату работы после ограничений, связанных с распространением коронавируса, утвержден во всех регионах РФ. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Сегодня во всех регионах утверждены поэтапные планы мероприятий по восстановлению штатного режима работы учреждений культуры. В 38 регионах постепенно возобновляется деятельность музеев и библиотек, в 14 регионах - театрально-концертная деятельность в части репетиционной работы и концертов на открытых площадках. Работа кинотеатров возобновлена в Севастополе и Сахалинской области, кинопоказ на открытых площадках осуществляется в Кемеровской и Московской областях", - сообщила министр.

Глава Минкультуры подчеркнула, что пока остальные учреждения культуры продолжают работу в онлайн-режиме и вернутся к привычному формату по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

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РоссияПандемия коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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